Число заболевших коронавирусом в Томской области достигло 832 человек

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35 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции подтвердили в Томской области. Общее число заболевших выросло до 832 человек.

Госпитализированы 16 заболевших: четверо с пневмонией, 12 человек с ОРВИ. Бессимптомно инфекция протекает у 19 человек, они находятся в домашних условиях под медицинским наблюдением.

В течение суток установлены источники заражения 20 человек — это контакты с теми, у кого COVID-19 был диагностирован ранее. По остальным случаям идет эпидемиологическое расследование.

Коронавирусом в России заболели почти 450 тысяч человек. Скончались от COVID-19 5 528 человек. Томская область по-прежнему остается лидером по доле летальных случаев в Сибирском федеральном округе.

Число выздоровевших пациентов в стране увеличилось до 212 680 человек. В Томской области число вылечившихся пациентов составляет 386 человек.