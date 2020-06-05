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05 июня,
2020
Новости

Число заболевших коронавирусом в Томской области достигло 832 человек

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

35 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции подтвердили в Томской области. Общее число заболевших выросло до 832 человек.


Госпитализированы 16 заболевших: четверо с пневмонией, 12 человек с ОРВИ. Бессимптомно инфекция протекает у 19  человек, они находятся в домашних условиях под медицинским наблюдением.


В течение суток установлены источники заражения 20 человек — это контакты с теми, у кого COVID-19 был диагностирован ранее. По остальным случаям идет эпидемиологическое расследование.

Коронавирусом в России заболели почти 450 тысяч человек. Скончались от COVID-19 5 528 человек. Томская область по-прежнему остается лидером по доле летальных случаев в Сибирском федеральном округе. 


Число выздоровевших пациентов в стране увеличилось до 212 680 человек. В Томской области число вылечившихся пациентов составляет 386 человек. 

На сегодня в стационарах проходит лечение 321 человек с коронавирусной инфекцией. На кислородной поддержке находятся 13 человек, из них шесть подключены к аппаратам ИВЛ (четыре на инвазивной вентиляции легких, два на неинвазивной), еще семь человек – на масочной подаче кислорода.


В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 123 человека.

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