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27 апреля,
2020
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Число заболевших коронавирусом в Томской области достигло 76 человек

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Девять новых случаев заболевания COVID-19 подтвердили специалисты за сутки у жителей Томской области, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. В целом в Томской области зарегистрировано 76 случаев заболевания коронавирусом, 11 человек выздоровели.

Число заболевших коронавирусом в Томской области достигло 76 человек

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 27.04.2020 остаются 183 тысячи человек.


За последние сутки в России подтверждены 6198 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 2693 (43,4 %) человек не имели клинических проявлений болезни. 


Всего в стране зарегистрировано больше 87 тысяч заболевших в 85 регионах, число выздоровевших пациентов увеличилось до 7346 человек. За весь период в России от коронавируса скончалось 794 человека.


Больше всего заболевших в Москве. Их количество превысило 45 тысяч человек. Дальше идет Московская область (9708 человек), Санкт-Петербург (3238 человек). В Новосибирской области по данным на 27 апреля коронавирусом заболели 347 человек (вылечились 39), в Кемеровской области — 107 человек. 


В Томской области было проведено свыше 13 тысяч тестов. По данным на 26 апреля, 38 больных проходили лечение в стационарах. Пять из них подключены к аппаратам ИВЛ, остальные находятся на самоизоляции, их состояние удовлетворительное, симптомов заболевания не имеют.


В обсерваторе на 14-дневном карантине 59 человек, заболевших нет. 

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