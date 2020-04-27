Число заболевших коронавирусом в Томской области достигло 76 человек

Девять новых случаев заболевания COVID-19 подтвердили специалисты за сутки у жителей Томской области, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. В целом в Томской области зарегистрировано 76 случаев заболевания коронавирусом, 11 человек выздоровели.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 27.04.2020 остаются 183 тысячи человек.





За последние сутки в России подтверждены 6198 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 2693 (43,4 %) человек не имели клинических проявлений болезни.





Всего в стране зарегистрировано больше 87 тысяч заболевших в 85 регионах, число выздоровевших пациентов увеличилось до 7346 человек. За весь период в России от коронавируса скончалось 794 человека.





Больше всего заболевших в Москве. Их количество превысило 45 тысяч человек. Дальше идет Московская область (9708 человек), Санкт-Петербург (3238 человек). В Новосибирской области по данным на 27 апреля коронавирусом заболели 347 человек (вылечились 39), в Кемеровской области — 107 человек.





В Томской области было проведено свыше 13 тысяч тестов. По данным на 26 апреля, 38 больных проходили лечение в стационарах. Пять из них подключены к аппаратам ИВЛ, остальные находятся на самоизоляции, их состояние удовлетворительное, симптомов заболевания не имеют.





В обсерваторе на 14-дневном карантине 59 человек, заболевших нет.