Число заболевших коронавирусом в Томской области достигло 52 человек

Количество заболевших коронавирусом в Томской области превысило 50 человек. За сутки специалисты подтвердили еще девять новых случаев заболевания COVID-19, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.
Всего в стране коронавирусом заболели 62 тысячи человек. Из них больше 4700 случаев заболевания подтвердили за последние сутки. При этом 47,8 % новых пациентов не имели клинических проявлений болезни.
За весь период в России от коронавируса скончалось 555 человек.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 2,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Под медицинским наблюдением в России на 23 апреля остаются 151 тыс. 737 человек.
По данным на 22 апреля, в регионе продолжали лечение от коронавируса 39 человек. Трое из них были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Они имеют сопутствующие хронические заболевания, их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.
Всего в стационарах с респираторными заболеваниями находился 171 человек. У 24-х из них анализы были на исследовании. Всего с начала эпидемии было проведено 11 532 исследования. За последние сутки в регионе взято на исследование 995 ПЦР-тестов.
ПОДДЕРЖИ ТВ2!