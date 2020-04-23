Число заболевших коронавирусом в Томской области достигло 52 человек

Количество заболевших коронавирусом в Томской области превысило 50 человек. За сутки специалисты подтвердили еще девять новых случаев заболевания COVID-19, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Всего в стране коронавирусом заболели 62 тысячи человек. Из них больше 4700 случаев заболевания подтвердили за последние сутки. При этом 47,8 % новых пациентов не имели клинических проявлений болезни.

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За весь период в России от коронавируса скончалось 555 человек.





По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 2,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Под медицинским наблюдением в России на 23 апреля остаются 151 тыс. 737 человек.