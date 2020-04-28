Число заболевших коронавирусом в Сибири приблизилось к 2 тысячам человек. Карта

Число зараженных коронавирусом в регионах Сибири приблизилось к 2 тысячам человек. 23 человека умерли.

Больше всего заболевших коронавирусом по данным на 27 апреля в Красноярском крае — 527 человек. Из них 59 вылечились, пятеро умерли. Следом идут Новосибирская область, где 347 больных (вылечились 39, умерли четверо) и Алтайский край, в котором COVID-19 диагностировали у 310 человек (умер от заболевания один человек, вылечились 29).

При этом, из расчета на 100 тысяч жителей на первом месте оказалась республика Хакасия. Здесь на сто тысяч жителей зарегистрировано 34,2 случая коронавирусной инфекции. Следом — Красноярский край - 18,3 случаев COVID-19 на сто тысяч жителей.





Самыми благополучными регионами СФО по коронавирусу оказались Омская и Иркутская области: здесь на сто тысяч человек тут обнаружено 3,6 случаев COVID-19.





В Томской области по данным на утро 28 апреля коронавирус выявлен у 76 человек. Одиннадцать из них уже здоровы.