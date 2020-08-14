Число заболевших COVID-19 в Томской области выше, чем в общем по Сибири и России

В Томской области индекс ежедневного прироста случаев COVID-19 за неделю выше, чем по России и СФО, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Среди регионов СФО Томская область продолжает оставаться на 3-м месте по доле прироста. Таким образом, область все еще замыкает тройку «антилидеров».

Общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция», по состоянию на 14 августа возросло в Томской области на 8 %.

Показатель прироста заболевших — один из ключевых в оценке эпидемической картины. На него в числе прочих ориентируется Роспотребнадзор, давая региональным властям рекомендации о снятии ограничений или введении послаблений режима при эпидемии.

14 августа в Томской области выявлено 4885 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Самый большой количественный прирост зарегистрированных случаев заболевания в Томской области за отчетный период зафиксирован 10 и 11 августа — по 56 человек за сутки.





Индекс прироста заболевших в целом по СФО за истекший период — 7 %. Таким образом, общая картина в федеральном округе выглядит лучше, чем в Томской области.



На 1-м месте по приросту в СФО вновь Кузбасс (16 %). 2-е место занимает Омская область, показатель здесь 10 %. Замыкает список регионов вновь Тыва, возглавляя тройку самых благополучных. Здесь прирост, как и неделю назад, 3 %.





Средний темп прироста в СФО снизился незначительно – до 0,9 % в день (1,1 % неделей ранее). Наибольшее снижение темпов произошло в Новосибирской области – в 1,5 раза – с 1,0 % до 0,7 %. В Республике Тыва темпы прироста остались на прежнем уровне: 0,4 % в день.



В остальных регионах также произошло снижение – от 0,1 % до 0,2 % в день.





По РФ показатель прироста ниже, чем в СФО и Томской области, за неделю он не изменился: 4 %.





ИЦК отмечает, что за это время Иркутская область стала первым регионом Сибири, где количество инфицированных перешагнуло за 15 000 человек. Также порог в 10 000 преодолел Алтайский край, в 8000 – Омская область, в 3000 – Республика Хакасия.





При этом с 14 августа в Томской области возобновили работу все заведения общепита.









ПОДДЕРЖИ ТВ2! Мы пишем о том, что важно​.