Число трудовых мигрантов в Томской области снизилось вдвое

С начала года в Томской области на 68 % снизилось количество трудовых мигрантов — с 13 719 человек до 4383 человек. На такое резкое снижение повлияли пандемия и закрытие границ.





По данным областной Думы, в два раза снизилось и количество приобретенных патентов (с 6213 до 3276). Объем налоговых поступлений упал на 22 % и составил около 96 млн рублей. Для сравнения, за тот же период прошлого года от уплаты НДФЛ иностранными гражданами в бюджет региона поступило 157,4 млн рублей.





«В связи с этим областные власти предлагают оставить коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, на уровне 2020 года. Это позволит максимально нивелировать рост стоимости патента для иностранных граждан, которая увеличится только за счет коэффициента-дефлятора, устанавливаемого Минэкономразвития РФ на следующий календарный год», — пояснил председатель бюджетно-финансового комитета областного парламента Александр Куприянец.





Ожидается, что в 2021 году патент на территории Томской области обойдется в 4317 рублей в месяц (в 2020 году – 4193 рублей).





«В том, что сегодня уменьшилось количество мигрантов, которые работают в Томской области, сомнений нет. Особенно сильно это ощущается в строительной отрасли. Понятно, что тот рост стоимости патента, который произойдет, особо не скажется на миграции в регион людей, которые готовы тут работать. При этом хотелось бы знать какие-то прогнозы по трудовой миграции на следующий год, потому что по некоторым объектам чувствуется явная нехватка рабочей силы», — прокомментировала депутат, председатель комиссии по бюджету Екатерина Собканюк.





Добавим, что при определении стоимости патента власти ориентируются и на соседей, которые являются конкурентами по привлечению иностранной рабочей силы. В этом году по величине стоимости патента среди регионов СФО Томская область занимает шестое место, по России – 46.