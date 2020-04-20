Число томичей, заболевших коронавирусом, превысило 30 человек

Специалисты подтвердили еще четыре новых случая заболевания коронавирусом в Томской области, сообщается на сайте стоп.коронавирус.рф. Таким образом, общее количество заболевших в регионе составляет 33 человека. Из них четыре человека уже здоровы.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 20 апреля 2020 года остаются 135 тысяч человек.

За последние сутки в России подтверждены 4268 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего в стране зарегистрировано больше 47 тысяч заболевших. За весь период в России от коронавируса скончалось 405 человек.





На данный момент случаи заболевания выявлены на территории всех субъектов России без исключения. Томская область входит в Топ-11 регионов с наиболее благоприятной эпидемиологической ситуацией.