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20 апреля,
2020
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Число томичей, заболевших коронавирусом, превысило 30 человек

ТВ2
ТВ2
54 минуты назад

Специалисты подтвердили еще четыре новых случая заболевания коронавирусом в Томской области, сообщается на сайте стоп.коронавирус.рф. Таким образом, общее количество заболевших в регионе составляет 33 человека. Из них четыре человека уже здоровы. 

Число томичей, заболевших коронавирусом, превысило 30 человек

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 20 апреля 2020 года остаются 135 тысяч человек.

За последние сутки в России подтверждены 4268 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего в стране зарегистрировано больше 47 тысяч заболевших. За весь период в России от коронавируса скончалось 405 человек.


На данный момент случаи заболевания выявлены на территории всех субъектов России без исключения. Томская область входит в Топ-11 регионов с наиболее благоприятной эпидемиологической ситуацией.


Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь


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