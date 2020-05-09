Число больных коронавирусом в Томской области выросло до 191 человека

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За сутки диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 15 томичей. В целом, количество заболевших в регионе выросло до 191 человека.

За последние сутки в России выявлено больше 10 тысяч заболевших новой коронавирусной инфекцией. Всего в стране выявлено почти 199 тысяч заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 31 916 человек.

За весь период в России от коронавируса скончались 1827 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 9 мая остаются 242 тыс. 957 человек.