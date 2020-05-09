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09 мая,
2020
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Новости

Число больных коронавирусом в Томской области выросло до 191 человека

ТВ2
ТВ2
38 минут назад

За сутки диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 15 томичей. В целом, количество заболевших в регионе выросло до 191 человека.

Число больных коронавирусом в Томской области выросло до 191 человека

За последние сутки в России выявлено больше 10 тысяч заболевших новой коронавирусной инфекцией. Всего в стране выявлено почти 199 тысяч заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 31 916 человек.


За весь период в России от коронавируса скончались 1827 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 9 мая остаются 242 тыс. 957 человек.

В Томской области  умерли два пациента. За сутки контрольные тесты подтвердили отсутствие вируса в крови еще у трех томичей. Таким образом, количество выздоровевших пациентов выросло до 51 человек.


По данным на 8 мая на кислородной поддержке находились семь человек: четверо на масочной подаче кислорода, трое подключены к аппаратам ИВЛ (двое на инвазивной вентиляции легких, один – на неинвазивной).


Режим самоизоляции в регионе продлен до 1 июня. С 12 мая он будет смягчен: томичи смогут заниматься физкультурой на свежем воздухе и гулять.

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