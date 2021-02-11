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11 февраля,
2021
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Число безработных в Томской области выросло в пять раз за 2020 год

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

На 1 января 2021 года официальная численность безработных в Томской области составила 31, 9 тысяч человек. С начала 2020 года это число увеличилось более чем в пять раз, рассказал замгубернатора по социальной политике Иван Деев. 

Число безработных в Томской области выросло в пять раз за 2020 год

Максимального значения численность безработных в регионе достигла 30 ноября и составила 32,4 тысячи человек. Уровень регистрируемой безработицы вырос с 1,12 до 5,89 процента. 


В службы занятости региона за 2020 год обратились 55, 2 тысячи человек. Это в два раза больше, чем за 2019 год, отметил Деев. 53 тысячи обратившихся получили пособие по безработице. Общая сумма выплат пособия за прошедшие год составила 1,7 млрд рублей.

 

Замгубернатора отметил, что безработные с детьми до 18 лет получали выплаты в размере трех тысяч рублей с апреля по сентябрь 2020 года. Всего такие выплаты получили родители 16 тысяч детей, расходы в этом направлении составили 270, 5 млн рублей. 

Сейчас ситуация на рынке труда стабилизируется, — резюмировал Иван Деев. — На временной или удаленной работе находятся 12 тысяч человек, что в три раза меньше пиковых периодов 2020 года. 4 тысячи человек трудятся в режиме неполного рабочего дня. В простое находятся 638 человек, что в 10 раз меньше максимума 2020 года. В отпусках без сохранения зарплаты 577 жителей региона, что в 3 раза меньше прошлогодних пиков.

Ранее замгубернатора Томской области по социальной политике сообщал, что 48% вставших на учет на службу занятости работали в сферах, наиболее пострадавших от коронавируса. Например, в сфере услуг или общепита. 

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