Число безработных в Томской области выросло в пять раз за 2020 год

На 1 января 2021 года официальная численность безработных в Томской области составила 31, 9 тысяч человек. С начала 2020 года это число увеличилось более чем в пять раз, рассказал замгубернатора по социальной политике Иван Деев.

Максимального значения численность безработных в регионе достигла 30 ноября и составила 32,4 тысячи человек. Уровень регистрируемой безработицы вырос с 1,12 до 5,89 процента.





В службы занятости региона за 2020 год обратились 55, 2 тысячи человек. Это в два раза больше, чем за 2019 год, отметил Деев. 53 тысячи обратившихся получили пособие по безработице. Общая сумма выплат пособия за прошедшие год составила 1,7 млрд рублей.



Замгубернатора отметил, что безработные с детьми до 18 лет получали выплаты в размере трех тысяч рублей с апреля по сентябрь 2020 года. Всего такие выплаты получили родители 16 тысяч детей, расходы в этом направлении составили 270, 5 млн рублей.