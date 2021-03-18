Число безработных в Томске в 2020 году выросло в десять раз

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Число безработных в Томске в 2020 году выросло больше, чем в десять раз. Если к концу декабря 2019 года статус безработного был у 1509 человек, то через год их число достигло 15 649 человек, говорится в отчете о деятельности администрации за 2020 год.

Уровень зарегистрированной безработицы на конец декабря 2020 года составил 5,4%.

По данным Томскстата, основной рост числа безработных произошел во втором и третьем кварталах 2020 года, когда большинство предприятий были переведены на режим удаленки или временно не работали, а также выплачивались повышенные пособия по безработице. Многие из тех, кто работал неофициально, специально вставали на учет, чтобы получать выплаты.

На конец года в Томской области было зарегистрировано 48 тысяч человек, говорится на сайте.

Однако в 2021 году ситуация на рынке труда стала улучшаться.

«На временной или удаленной работе находятся 12 тысяч человек, что в три раза меньше пиковых периодов 2020 года. 4 тысячи человек трудятся в режиме неполного рабочего дня. В простое находятся 638 человек, что в 10 раз меньше максимума 2020 года. В отпусках без сохранения зарплаты 577 жителей региона, что в 3 раза меньше прошлогодних пиков», — говорил замгубернатора Иван Деев. Он, опираясь на данные на начало 2021 года, заявлял о пятикратном росте безработицы в регионе. По его данным, число безработных в январе 2020 года составляло 31,9 тысячи человек.