Чингис Акатаев: В Томске дороги, как после боевых действий
Спикер Думы Томска Чингис Акатаев раскритиковал состояние дорог в городе.
«В Томске дороги, как после боевых действий. Причем все без исключения. Почему это все происходит? Разве мы не можем подобрать необходимую технологию укладки асфальта, подходящую для наших климатических условий?» — отметил спикер.
На ремонт дорог в текущем году в целом будет затрачено 734 миллиона рублей, из которых 367 миллионов рублей — средства федерального бюджета, 121,3 миллиона — областного, 247,5 миллиона рублей — городского.
«Область выделяет только около 121 млн. Для примера, доля местного бюджета в софинансировании для Томска составляет 34%, в Барнауле 3,9%, Омске, 12%, Кемерове 25%. При этом участие со стороны области, если и увеличивается, то принципиально ситуацию не меняет. Мы только слышим заверения от заместителей губернатора в том, что нам подставят плечо, однако никаких действий со стороны областных властей не происходит. При таких условиях у нас никогда не будет хороших дорог. Предлагаю при таком подходе и отношении к областному центру больше не участвовать в программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а средства, которые мы направляли в качестве софинансирования, направить на ремонт дорог второй и третьей категории. Предлагаю депутатам поддержать мое предложение и на этом настаивать на согласительной комиссии».
По мнению Чингиса Акатаева, сейчас стоит потребность в ремонте дорог второй и третьей категории.
«Люди воспринимают центральные улицы как самые обустроенные. Они действительно должны хорошо выглядеть: с хорошим покрытием, с качественным освещением, с ливневками и тротуарами. Но людей гораздо больше интересует проезд к их домам и микрорайонам. Считаю абсолютно правильным наше решение выделить деньги на ремонт дорог второй и третьей категории в этом году, которое удалось принять благодаря новому составу Думы. Пусть это всего 40 млн, но при изменении подхода это будет уже около 300 млн рублей. Для информации, в том же Краснодаре в этом году на ремонт этих категорий дорог город направил 200 млн», — отметил Акатаев.
В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонт пройдет на участках улиц Яковлева, Красноармейская, Нахимова, Б. Куна, Ломоносова, Социалистическая и пр. Ленина.
Читайте по теме:
И.о. мэра Томска: Денег на ремонт дорог второй и третьей категории катастрофически не хватает
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?