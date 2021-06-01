Чингис Акатаев: В Томске дороги, как после боевых действий

«В Томске дороги, как после боевых действий. Причем все без исключения. Почему это все происходит? Разве мы не можем подобрать необходимую технологию укладки асфальта, подходящую для наших климатических условий?» — отметил спикер.





На ремонт дорог в текущем году в целом будет затрачено 734 миллиона рублей, из которых 367 миллионов рублей — средства федерального бюджета, 121,3 миллиона — областного, 247,5 миллиона рублей — городского.



«Область выделяет только около 121 млн. Для примера, доля местного бюджета в софинансировании для Томска составляет 34%, в Барнауле 3,9%, Омске, 12%, Кемерове 25%. При этом участие со стороны области, если и увеличивается, то принципиально ситуацию не меняет. Мы только слышим заверения от заместителей губернатора в том, что нам подставят плечо, однако никаких действий со стороны областных властей не происходит. При таких условиях у нас никогда не будет хороших дорог. Предлагаю при таком подходе и отношении к областному центру больше не участвовать в программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а средства, которые мы направляли в качестве софинансирования, направить на ремонт дорог второй и третьей категории. Предлагаю депутатам поддержать мое предложение и на этом настаивать на согласительной комиссии».