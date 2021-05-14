Чингис Акатаев: «Три четверти существующих учреждений образования просто рушатся»

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Спикер Думы города Томска Чингис Акатаев призвал депутатов, представляющих в Государственной Думе РФ Томскую область, и сенаторов инициировать вопрос о финансировании капитального ремонта школ на федеральном уровне.

Фото: Дума города Томска

Убежден, что эта проблема актуальна для всех регионов. Очень замечательно, что сегодня строятся новые школы и детские сады, но также необходимо обратить внимание, что три четверти существующих учреждений образования просто рушатся. И без помощи Федерации регионам здесь не обойтись.

Председатель Думы отметил, что сегодня Томск насчитывает 176 учреждений социальной сферы. Некоторые из них включают несколько корпусов. Это школы, детские сады и учреждения дополнительного образования. Большинство из них были построены в середине прошлого века и на данный момент нуждаются в срочном капитальном ремонте.

Чингис Акатаев сообщил, что 19 мая на площадке Думы пройдет совещание по состоянию объектов социальной сферы с представителями мэрии. На совещании планируется обсудить, какие соцучреждения нуждаются в ремонте в первую очередь, а какие могут еще подождать.