Чингис Акатаев: «Три четверти существующих учреждений образования просто рушатся»
Спикер Думы города Томска Чингис Акатаев призвал депутатов, представляющих в Государственной Думе РФ Томскую область, и сенаторов инициировать вопрос о финансировании капитального ремонта школ на федеральном уровне.
Убежден, что эта проблема актуальна для всех регионов. Очень замечательно, что сегодня строятся новые школы и детские сады, но также необходимо обратить внимание, что три четверти существующих учреждений образования просто рушатся. И без помощи Федерации регионам здесь не обойтись.
Председатель Думы отметил, что сегодня Томск насчитывает 176 учреждений социальной сферы. Некоторые из них включают несколько корпусов. Это школы, детские сады и учреждения дополнительного образования. Большинство из них были построены в середине прошлого века и на данный момент нуждаются в срочном капитальном ремонте.
Чингис Акатаев сообщил, что 19 мая на площадке Думы пройдет совещание по состоянию объектов социальной сферы с представителями мэрии. На совещании планируется обсудить, какие соцучреждения нуждаются в ремонте в первую очередь, а какие могут еще подождать.
Сейчас капитальный ремонт проводится в двух школах Томска — №19 и №8. Как рассказала в эфире ТВ2 директор школы №19 Татьяна Богомолова ее школа была построена еще в 30-е годы. При ремонте по периметру всей школы необходимо было сделать новый фундамент и укрепить все стены. На настоящий момент отконтракта, который был заключен, 40 процентов уже сделано.
Хуже обстановка в лицее № 8. ООО «Томскремстройпроект» не подготовило в срок до 25 января проектно-сметную документацию для капитального ремонта лицея, поэтому пока сомнительно, что почти тысяча учеников вернется в родную школу 1 сентября 2021 года, как обещали раньше. «В настоящий момент проектно-сметная документация на ремонт основного здания школы готова и проходит историко-культурную экспертизу. Мы надеемся получить ее результаты со дня на день и поскольку деньги в бюджете города капитальный ремонт нашей школы есть, то мы верим, что строители успеют все сделать к началу учебного года»— рассказала по телефону ТВ2 директор лицея № 8 Алина Чолокоглы.
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