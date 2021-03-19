Чингис Акатаев: Томску нужен понтонный мост на время ремонта Коммунального

Новости

Спикер Думы Томска Чингис Акатаев предложил администрации Томской области на период ремонта Коммунального моста построить дополнительно понтонный мост через Томь, чтобы избежать пробок на въезде и выезде из города.

Понятно, что ремонтировать мост так или иначе придется. Закрыть его полностью, скорее всего, не получится, будет перекрытие по полосам. Внес предложение обдумать вариант пустить движение по Коммунальному мосту в одну сторону, в обратную – через мост понтонный. Иначе, особенно в дачный период, мы получим здесь полностью парализованное движение. Это не в интересах ни города, ни области, — пишет Чингис Акатаев в своем телеграм-канале.

Идею строительства понтонного моста Чингис Акатаев озвучил во время встречи с заместителем губернатора Анатолием Рожковым.

Фото: Чингис Акатаев

В конце декабря 2020 года мэрия сообщала, что, согласно проектной документации, срок проведения капитального ремонта Коммунального моста Томска составляет 11 месяцев. Предварительно стоимость работ оценивается в 1,216 млрд рублей.

«В 2017 году в рамках исполнения муниципального контракта специалисты ТГАСУ провели предпроектное обследование конструкций Коммунального моста и определили ключевые виды работ, которые должны быть включены в проект капитального ремонта. Среди них – переустройство инженерных коммуникаций, восстановление пролетного строения, ремонт устоев и укрепление конусов моста», – сообщил глава городского департамента капитального строительства Александр Суходолов.

Как отметили сотрудники департамента капитального строительства, движение транспорта по мосту на время ремонта будет ограничено периодически. Продолжительность закрытия составит не более трех часов. Преимущественно движение будет ограничиваться по ночам. Дата начала ремонта моста пока не определена.

В 2019 году губернатор региона Сергей Жвачкин раскритиковал планы мэрии по строительству третьего моста через Томь. Он подчеркнул, что в области лишних 30 млрд рублей на строительство нет. Так же Сергей Жвачкин убил надежды томичей на запуск почти построенной левобережной дороги, которая бы позволила объезжать город по левой стороне Томи.

Разговоры о строительстве третьего вантового моста через Томь появились еще в 2011 году. Тогда городская администрация и ОАО «Сибмост» подписали соглашение о сотрудничестве. Компания должна была разработать проектно-сметную документацию строительства моста в западной части Томска. Сам мост должен был иметь выход на строящуюся левобережную объездную автодорогу. В дальнейшем проект был заморожен. Тогда суммарная его стоимость оценивалась в 12-15 млрд.

В апреле 2019 года мэр Томска Иван Кляйн в ходе отчета отметил, что появились инвесторы, готовые достроить левобережную дорогу. При этом они не заинтересованы в ее достройке без возведения нового моста. Однако губернатор не поддержал инициативу градоначальника, и про третий мост забыли. Сейчас понятно, что при ремонте Коммунального моста он решил бы проблему транспортного коллапса на въезде в город.