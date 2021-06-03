Чингис Акатаев: Пойду в облдуму, если буду видеть перспективу спикерства

Спикер Думы Томска Чингис Акатаев прокомментировал возможность участия в выборах депутатов областной думы. Ранее в рамках праймериз «Единой России» Чингис Акатаев занял первое место на своем участке.





«Участие в праймериз не означает, что кто-то идет или не идет. Об этом же вчера сказал и Владимир Путин, встречаясь с представителями «Единой России». Что касается меня, то говорю вам сразу: я двенадцать лет был областным депутатом, в принципе багаж огромный. Ничего нового, с точки зрения управленческой, я сейчас не вижу. Но если это новая планка. Не будет ничего зазорного, если я скажу, что пойду, если буду видеть определенную перспективу спикерства. Все остальное мне не интересно», — сказал Чингис Акатаев в разговоре с журналистами.