Чингис Акатаев: Пойду в облдуму, если буду видеть перспективу спикерства
Спикер Думы Томска Чингис Акатаев прокомментировал возможность участия в выборах депутатов областной думы. Ранее в рамках праймериз «Единой России» Чингис Акатаев занял первое место на своем участке.
«Участие в праймериз не означает, что кто-то идет или не идет. Об этом же вчера сказал и Владимир Путин, встречаясь с представителями «Единой России». Что касается меня, то говорю вам сразу: я двенадцать лет был областным депутатом, в принципе багаж огромный. Ничего нового, с точки зрения управленческой, я сейчас не вижу. Но если это новая планка. Не будет ничего зазорного, если я скажу, что пойду, если буду видеть определенную перспективу спикерства. Все остальное мне не интересно», — сказал Чингис Акатаев в разговоре с журналистами.
Он подчеркнул, что ему сейчас достаточно интересно на должности спикера гордумы.
«Это профессионально захватывающе. Очень много пластов, которые надо решать. И сейчас, при всей диалектике, разнополярности думы, мы, как мне кажется, движемся вперед», — отметил Акатаев.
Выборы депутатов областной Думы пройдут в Томской области 19 сентября. 21 депутат областного парламента будет избираться по одномандатным избирательным округам, еще 21 — по единому избирательному округу. Томск в облдуме представляют девять депутатов.
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