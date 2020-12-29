Чингис Акатаев об отношениях с областью: Хотелось бы вести диалог, а не монолог

Спикер городской думы Чингис Акатаев в рамках пресс-конференции прокомментировал недавние слова главы региона Сергея Жвачкина об увеличении расходов на выполнение функций областного центра. На заседании Сергей Жвачкин сказал, что может подписать законопроект, но тогда будет вынужден отобрать 7 млрд рублей у школ и детсадов города.

«Зная Сергея Анатольевича, думаю, что это было просто эмоциональное выступление. В рамках нацпроекта «Образование» идут в основном федеральные деньги, на которые будут построены восемь детских садов и запроектирована большая новая школа на Демьяна Бедных. Соответственно, эта программа будет продолжаться, и я не думаю, что кто-то сможет изменить параметры. Но все-таки, вопрос финансового наполнения областного центра требует отдельного рассмотрения и просто откреститься от него не совсем правильно», — сказал Чингис Акатаев.





Он подчеркнул, что будет продолжать «искать финансовую правду».





«Знаете, если я пробегусь по палитре текущих вопросов, которые стоят перед городом, то мы могли бы говорить и о больших суммах. Но мы стараемся выглядеть реалистами и просим компенсировать выпадающие доходы в районе 230-250 млн рублей, который мы теряем в связи с отменой ЕНВД. Плюс, мы просим около 100 млн рублей на внутридворовые территории, у нас фактически по ним ноль. Получается, 300-350 млн рублей. Я считаю, что это небольшие средства, которые мы просим у области. Надеюсь, что мы вернемся к диалогу, пока же это монолог», — сказал Чингис Акатаев.





При этом, он отметил, что не настаивает на выделении денег именно в рамках закона «О статусе областного центра Томской области».





«Мы просим рассмотреть вопрос о выделении дополнительно Томску 350 млн рублей. Это можно сделать и без областного закона. Просто провести субсидией, например», — добавил Акатаев.