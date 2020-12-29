Чингис Акатаев об отношениях с областью: Хотелось бы вести диалог, а не монолог
Спикер городской думы Чингис Акатаев в рамках пресс-конференции прокомментировал недавние слова главы региона Сергея Жвачкина об увеличении расходов на выполнение функций областного центра. На заседании Сергей Жвачкин сказал, что может подписать законопроект, но тогда будет вынужден отобрать 7 млрд рублей у школ и детсадов города.
«Зная Сергея Анатольевича, думаю, что это было просто эмоциональное выступление. В рамках нацпроекта «Образование» идут в основном федеральные деньги, на которые будут построены восемь детских садов и запроектирована большая новая школа на Демьяна Бедных. Соответственно, эта программа будет продолжаться, и я не думаю, что кто-то сможет изменить параметры. Но все-таки, вопрос финансового наполнения областного центра требует отдельного рассмотрения и просто откреститься от него не совсем правильно», — сказал Чингис Акатаев.
Он подчеркнул, что будет продолжать «искать финансовую правду».
«Знаете, если я пробегусь по палитре текущих вопросов, которые стоят перед городом, то мы могли бы говорить и о больших суммах. Но мы стараемся выглядеть реалистами и просим компенсировать выпадающие доходы в районе 230-250 млн рублей, который мы теряем в связи с отменой ЕНВД. Плюс, мы просим около 100 млн рублей на внутридворовые территории, у нас фактически по ним ноль. Получается, 300-350 млн рублей. Я считаю, что это небольшие средства, которые мы просим у области. Надеюсь, что мы вернемся к диалогу, пока же это монолог», — сказал Чингис Акатаев.
При этом, он отметил, что не настаивает на выделении денег именно в рамках закона «О статусе областного центра Томской области».
«Мы просим рассмотреть вопрос о выделении дополнительно Томску 350 млн рублей. Это можно сделать и без областного закона. Просто провести субсидией, например», — добавил Акатаев.
Ранее депутат областной думы Галина Немцева предложила выделять Томску на выполнение функций областного центра не 50, а 300 млн рублей. Соответствующие изменения она предложила внести в статью «О статусе областного центра Томской области».
По словам замгубернатора Александра Феденева, в конце 1990-х подобные законы приняли 10 регионов России, но реально они работают только на Сахалине и в Мурманской области. По мнению Феденева, буквальное исполнение закона о статусе областного центра приведет к тому, что область должна отказаться от выделения дополнительных средств на выполнение других расходных обязательств Томска. В частности, город будет должен самостоятельно финансировать капстроительство в сфере образования и других смежных отраслей.
«Ну, хорошо, область выделит эти 300 миллионов (сумма по оценке Феденева), но тогда город должен взять на себя все полномочия. К примеру, в сфере образования регион обязан обеспечить учебный процесс – выплатить зарплату учителям, закупку учебных пособий и так далее. А строить и содержать здания школ должен муниципалитет. Сегодня каждая новая школа в Томске стоит больше миллиарда. Город ни одной такой школы построить не сможет», – сказал Феденев в интервью РИА-Томск.
Полностью мнение Чигиса Акатаева можно посмотреть в трансляции ТВ2 в Инстаграм.
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