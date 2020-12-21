Чингис Акатаев о стадионе «Труд»: Оставлять «недострой» в центре Томска недопустимо

Сегодня спикер гордумы Чингис Акатаев и часть депутатского корпуса пытались разобраться, что происходит в сфере спорта и физической культуры. Для этого на площадку Думы пригласили руководителя профильного областного департамента Максима Максимова. В частности, ему был задан вопрос и по недостроенной восточной трибуне стадиона «Труд».

Пока конкретного понимания, как решить проблему, нет. Деньги за выкуп земли для муниципалитета очень значительные. Однако и оставлять «недострой» в самом центре Томска, мягко сказать, недопустимо. Ведем переговоры. Как будут результаты, расскажем».

В дальнейшем, если муниципалитет найдет эти средства и получит землю в собственность, есть несколько путей развития событий. Среди них привлечение нового инвестора либо завершение работ на объекте силами футбольного клуба.

«На встрече с Максимом Максимовым мы вновь вернулись к теме восточной трибуны стадиона «Труд», — рассказал ТВ2 Чингис Акатаев. — Позиция областных властей – муниципалитет должен решить вопрос с земельным участком под объектом, тогда можно будет вести речь о дальнейшей его судьбе.

Напомним, старую восточную трибуну, которая была построена еще в советское время, снесли и на ее месте в начале 2011 года появилась временная — на 2600 мест. В конце 2011 года временную разобрали, чтобы за два года возвести новую вместе с торгово-административным блоком в 15 этажей. Инвестором проекта выступало ООО «Рилонд» Сергея Закурского, объем инвестиций оценивался в 270 миллионов рублей.





В 2012 году губернатором Томской области стал Сергей Жвачкин. Он заявил, что это неправильно, когда на территории спортивного сооружения строится многоэтажная платная стоянка. «Ни отеля, ни платной стоянки на территории стадиона «Труд» не будет», – сказал тогда Сергей Жвачкин.





В марте 2012 года прокурор Советского района обратился в суд с иском к ООО «Рилонд» о приостановлении реконструкции восточной трибуны стадиона «Труд» до получения положительного санитарно-эпидемиологического заключения с учетом расчетов рассеивания загрязнений в воздухе и уровня физического воздействия от 15-этажного административно-торгового блока и многоуровневой парковки. Судебная коллегия по гражданским делам Томского областного суда удовлетворила заявление прокуратуры.





Строительство было приостановлено. В августе 2013 года трибуну задрапировали 120-метровым баннером. Мэрия потребовала взыскать с «Рилонда» штрафов в общем размере на 3 млн 864 тыс. рублей, признать незаконным снос объекта муниципального недвижимого имущества и взыскать 22 052 763 рублей убытков, а также признать объект самовольной постройкой и снести ее. «Рилонд» в свою очередь потребовал от мэрии вернуть 150,4 млн рублей затрат по реконструкции восточной трибуны стадиона «Труд».

Было проведено несколько экспертиз, которые оценивали, соответствуют ли ПСД выполненные работы и использованные материалы, какова рыночная стоимость фактически выполненных работ и примененных материалов.





Суд встал на сторону застройщика, обязав мэрию выплатить компании 191,3 миллиона рублей. Мэрия подала апелляцию, и решение арбитража было отменено. «Рилонд» дошел до Верховного суда, туда же подала встречный иск и мэрия. В итоге обеим сторонам было отказано. В 2018 году мэр Томска Иван Кляйн обещал провести переговоры с инвестором Сергеем Закурским и решить судьбу трибуны, но, видимо, о чем-то конкретном договориться не удалось.





В 2019 году губернатор Сергей Жвачкин во время годового отчета перед депутатами Закдумы сообщил, что власти региона рассматривают вопрос о продаже стадиона «Труд» в Томске и создания на его месте спортивно-рекреационной зоны. По плану губернатора предлагалось объединение площади стадиона с Городским садом. Заявление на облдуме не получило никакого развития ни в 2019 году, ни в 2020 году.





Нет денег в областном бюджете и на другие городские спортобъекты. По словам Чингиса Акатаева, город представил в область заявки на финансирование нескольких проектов. Реконструкция стадиона «Локомотив» оценивается в без малого 279 млн рублей (70 млн из муниципального и 209 млн из регионального бюджетов), комплекса малых трамплинов – в 660 млн (из которых 165 млн готов вложить город). Эти объекты рассчитаны на три года. Также есть заявка на финансирование разработки документации на строительство спорткомплекса имени Белова. Все эти проекты департамент поддержал, однако, по словам Максимова, денег в региональной казне сейчас не предусмотрено ни на один объект.