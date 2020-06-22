Четырехдневная рабочая неделя ожидает россиян

Продолжительность рабочего дня вторника, 23 июня, не будет сокращаться на час – этот день не считается предпраздничным. Однако, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Роструд, в среду из-за Парада Победы будет нерабочий день с сохранением заработной платы.

Из-за пандемии коронавируса в России перенесли большую часть торжественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, с 9 мая на неопределенный срок. В Томске празднование Дня Победы также прошло в усеченном формате. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что все праздничные мероприятия состоятся тогда, когда темпы заболеваемости коронавирусом пойдут на спад.



В итоге Владимир Путин назначил на 24 июня проведение Парада Победы, а на 26 июля шествие Бессмертного полка. В Томске Парад Победы 24 июня не состоится, ближайший к нам Парад пройдет в Новосибирске. Там уже прошла репетиция, после которой продезинфицировали улицы.





В 13 российских городах Парад Победы решили отменить из-за эпидемиологической ситуации. Военные марши 24 июня не состоятся в Курске, Перми, Белгороде, Саранске, Ярославле, Якутске, Пензе, Вологде, Челябинске, Пскове, Орле, Петропавловске-Камчатском и Нижнем Тагиле.





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