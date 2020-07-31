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31 июля,
2020
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Новости

Четыре процента компенсации: томичка два года пытается вернуть деньги за турпутевки

Влад Карпов
Влад Карпов
4 часа назад

Томичка Евгения Агакишиева не может вернуть деньги, потраченные на путевку, которой не удалось воспользоваться.

Путевки «Панорама Тур» — одного из юридических лиц бренда «Натали Турс» — Евгения приобрела в феврале 2018 года. Уже летом у компании начались проблемы: в начале июля «Натали Турс» аннулировала все путевки, а 3 сентября Ростуризм исключил из реестра три компании, работавшие под этим брендом, в том числе и «Панорама Тур». 

Четыре процента компенсации: томичка два года пытается вернуть деньги за турпутевки

Деятельность компании «Панорама Тур», через которую было куплено подавляющее число путевок, была застрахована на 50 миллионов рублей. Ассоциация туроператоров России (АТОР) утверждала, что в случае банкротства компании, каждый турист сможет получить не больше 4 % компенсаций. Примерно столько получила Евгения Агакишиева — ей вернули 4 тысячи из 135. Это примерно 3 % от суммы, потраченной на путевки.


АТОР советовал клиентам «Натали Турс» обращаться в суд самостоятельно: несмотря на то, что суд они, скорее всего, выиграют, с компенсациями могут возникнуть сложности, и затраты на адвокатов могут не окупиться даже в случае положительного решения. Еще в октябре 2018 года Евгения написала в приемную Президента с просьбой помочь ей в возврате денег. Ответ пришел 8 апреля 2020 года, в нем было сказано, что обращение перенаправлено в Роспотребнадзор.


Руководитель Правовой службы АТОР Надежда Ефремова рассказала ТВ2, что сейчас клиенты «Натали Турс» не смогут рассчитывать на возврат средств, даже если подадут в суд.

После заявления Ростуризма об остановке деятельности «Натали Турс», туристы могли получить возмещение в страховой компании и в объединении «Турпомощь». К сожалению, ни в одном из этих фондов денежных средств для возврата туристам в полном объеме не было.

В июле 2019 года Ростуризм исключил из реестра последнее юрлицо «Натали Турс» — компанию «Центр туризма «Согласие», которую после банкротства «Натали Турс» купила подруга Натальи Воробьевой — жены основателя туристического бренда Владимира Воробьева. Сейчас эта организация ликвидирована. Долг «Натали Турс» составляет примерно 1,5 млрд рублей. В числе пострадавших — почти 30 тысяч человек. Никаких дел против руководства и владельцев компании заведено не было.

Что делать туристам при отмене тура по вине туроператора. Рекомендации АТОР:

Если вы узнали об отмене тура, находясь в России, нужно написать заявление на возврат средств ввиду неисполнения туроператором своих обязательств. Ассоциация туроператоров России предупреждает, что в заявлении не должно быть слов «просим аннулировать тур». Заявление передается турагентству, в котором были приобретены путевки, в его обязанности входит связь с туроператором. Прислать ответ туроператор обязан в течение двух недель. 


Если тур отменили во время вашего нахождения в другой стране, необходимо собрать документы, подтверждающие ваши расходы (проживание, перелеты), и подать заявление о возврате средств после возвращения в Россию. 


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