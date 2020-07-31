Четыре процента компенсации: томичка два года пытается вернуть деньги за турпутевки
Томичка Евгения Агакишиева не может вернуть деньги, потраченные на путевку, которой не удалось воспользоваться.
Путевки «Панорама Тур» — одного из юридических лиц бренда «Натали Турс» — Евгения приобрела в феврале 2018 года. Уже летом у компании начались проблемы: в начале июля «Натали Турс» аннулировала все путевки, а 3 сентября Ростуризм исключил из реестра три компании, работавшие под этим брендом, в том числе и «Панорама Тур».
Деятельность компании «Панорама Тур», через которую было куплено подавляющее число путевок, была застрахована на 50 миллионов рублей. Ассоциация туроператоров России (АТОР) утверждала, что в случае банкротства компании, каждый турист сможет получить не больше 4 % компенсаций. Примерно столько получила Евгения Агакишиева — ей вернули 4 тысячи из 135. Это примерно 3 % от суммы, потраченной на путевки.
АТОР советовал клиентам «Натали Турс» обращаться в суд самостоятельно: несмотря на то, что суд они, скорее всего, выиграют, с компенсациями могут возникнуть сложности, и затраты на адвокатов могут не окупиться даже в случае положительного решения. Еще в октябре 2018 года Евгения написала в приемную Президента с просьбой помочь ей в возврате денег. Ответ пришел 8 апреля 2020 года, в нем было сказано, что обращение перенаправлено в Роспотребнадзор.
Руководитель Правовой службы АТОР Надежда Ефремова рассказала ТВ2, что сейчас клиенты «Натали Турс» не смогут рассчитывать на возврат средств, даже если подадут в суд.
После заявления Ростуризма об остановке деятельности «Натали Турс», туристы могли получить возмещение в страховой компании и в объединении «Турпомощь». К сожалению, ни в одном из этих фондов денежных средств для возврата туристам в полном объеме не было.
В июле 2019 года Ростуризм исключил из реестра последнее юрлицо «Натали Турс» — компанию «Центр туризма «Согласие», которую после банкротства «Натали Турс» купила подруга Натальи Воробьевой — жены основателя туристического бренда Владимира Воробьева. Сейчас эта организация ликвидирована. Долг «Натали Турс» составляет примерно 1,5 млрд рублей. В числе пострадавших — почти 30 тысяч человек. Никаких дел против руководства и владельцев компании заведено не было.
Что делать туристам при отмене тура по вине туроператора. Рекомендации АТОР:
Если вы узнали об отмене тура, находясь в России, нужно написать заявление на возврат средств ввиду неисполнения туроператором своих обязательств. Ассоциация туроператоров России предупреждает, что в заявлении не должно быть слов «просим аннулировать тур». Заявление передается турагентству, в котором были приобретены путевки, в его обязанности входит связь с туроператором. Прислать ответ туроператор обязан в течение двух недель.
Если тур отменили во время вашего нахождения в другой стране, необходимо собрать документы, подтверждающие ваши расходы (проживание, перелеты), и подать заявление о возврате средств после возвращения в Россию.
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