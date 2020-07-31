Четыре процента компенсации: томичка два года пытается вернуть деньги за турпутевки

Томичка Евгения Агакишиева не может вернуть деньги, потраченные на путевку, которой не удалось воспользоваться.

Путевки «Панорама Тур» — одного из юридических лиц бренда «Натали Турс» — Евгения приобрела в феврале 2018 года. Уже летом у компании начались проблемы: в начале июля «Натали Турс» аннулировала все путевки, а 3 сентября Ростуризм исключил из реестра три компании, работавшие под этим брендом, в том числе и «Панорама Тур».

Деятельность компании «Панорама Тур», через которую было куплено подавляющее число путевок, была застрахована на 50 миллионов рублей. Ассоциация туроператоров России (АТОР) утверждала, что в случае банкротства компании, каждый турист сможет получить не больше 4 % компенсаций. Примерно столько получила Евгения Агакишиева — ей вернули 4 тысячи из 135. Это примерно 3 % от суммы, потраченной на путевки.





АТОР советовал клиентам «Натали Турс» обращаться в суд самостоятельно: несмотря на то, что суд они, скорее всего, выиграют, с компенсациями могут возникнуть сложности, и затраты на адвокатов могут не окупиться даже в случае положительного решения. Еще в октябре 2018 года Евгения написала в приемную Президента с просьбой помочь ей в возврате денег. Ответ пришел 8 апреля 2020 года, в нем было сказано, что обращение перенаправлено в Роспотребнадзор.





Руководитель Правовой службы АТОР Надежда Ефремова рассказала ТВ2, что сейчас клиенты «Натали Турс» не смогут рассчитывать на возврат средств, даже если подадут в суд.