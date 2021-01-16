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Четыре пожара произошло в Томской области. Есть пострадавшие
5 часов назад
За прошедшие сутки в Томской области произошло четыре пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС. Один из них в Томске, три – в районах области.
В Томске обошлось без жертв. В пожаре в селе Александровское Александровского района пострадал мужчина 1968 года рождения.
«Хозяин частного дома 1968 года рождения получил ожоги головы и верхних конечностей, был доставлен в районную больницу», — говорится в сообщении.
Сообщение о пожаре поступило в 15.55, ликвидировали пожар спустя полчаса. В пожаре обгорела крыша частного жилого дома и гаража. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.
В пожаре принимали участие восемь человек и две единицы техники. Причину возгорания устанавливают сотрудники МЧС.
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