Четыре пожара произошло в Томской области. Есть пострадавшие

За прошедшие сутки в Томской области произошло четыре пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС. Один из них в Томске, три – в районах области.

В Томске обошлось без жертв. В пожаре в селе Александровское Александровского района пострадал мужчина 1968 года рождения.





«Хозяин частного дома 1968 года рождения получил ожоги головы и верхних конечностей, был доставлен в районную больницу», — говорится в сообщении.





Сообщение о пожаре поступило в 15.55, ликвидировали пожар спустя полчаса. В пожаре обгорела крыша частного жилого дома и гаража. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.





В пожаре принимали участие восемь человек и две единицы техники. Причину возгорания устанавливают сотрудники МЧС.







ПОДДЕРЖИ ТВ2!

