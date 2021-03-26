Четыре поликлиники, четыре амбулатории и 31 ФАП хотят построить в Томской области в ближайшие пять лет

До 2025 года Томска область направит пять млрд рублей За пять лет по программе в регионе хотят построить четыре новые поликлиники, четыре амбулатории и 31 фельдшерско-акушерский пункт.

Главный результат этой программы один – чтобы нашим здравоохранением были довольны люди, – цитирует пресс-служба обладинистрации губернатора Сергея Жвачкина. – При этом все мы понимаем, что в первую очередь удовлетворенность людей зависит от первичного звена здравоохранения, с которым сталкивается каждый.

По словам Жвачкина, что за 2021-2025 годы программа позволит построить в регионе 39 новых объектов – 31 ФАП, четыре врачебные амбулатории и четыре поликлиники. За пять лет власти планируют купить 135 автомобилей для выездов врачей к пациентам на дом.





В 2021 году обладминистрация планирует отремонтировать инфекционное отделение в Асиновской районной больнице и стационар Светленской больницы в селе Октябрьском. Ремонты рассчитывают провести в больницах Стрежевого, Шегарского, Кривошеинского и Колпашевского районов.





Также в этом году хотят построить детскую поликлинику в Асино и 12 новых ФАПов в пяти районах области – Томском, Асиновском, Зырянском, Каргасокском и Шегарском. Кроме того, начнется разработка проектно-сметной документации на строительство и ремонт других объектов, которые будут выполнены в рамках пятилетней программы.

