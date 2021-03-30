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30 марта,
2021
Новости

Четыре пациента с ковидом скончались в Томской области за сутки

ТВ2
ТВ2
4 минуты назад

Оперштаб сообщил о смерти четырех пациентов в Томской области, у которых ранее диагностировали коронавирус. Общее число умерших пациентов в Томской области по официальным данным достигло 356 человек

«Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых болезни крови, органов брюшной полости, сердечно – сосудистой и эндокринной системы. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом», — говорится в сообщении облздрава.

За сутки в Томской области было диагностировано 28 новых случаев. Выписали 38 пациентов.


С начала пандемии в регионе ковид официально подтвердили у 31356 человек (в статистику не входит Северск, где больше 7 тысяч заболевших). Выздоровели 30270 человек

Всего в стране коронавирусом заболели 4 536 820 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 4 155 996 человек. Под медицинским наблюдением остаются 486 378 человек.
 
По информации оперштаба, за весь период в России от коронавируса скончалось 98 442 человека.

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