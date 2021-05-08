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08 мая,
2021
Новости

Четыре пациента с коронавирусом скончались в Томской области за сутки

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

23 новых случая коронавируса подтвердили в Томской области за сутки. Выздоровели 16 человек. Скончалось четверо пациентов.

«Зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции четырех человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых сахарный диабет, ожирение, астма, онкология и др. 


Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистересс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком», — отмечает облздрав.

Таким образом с начала пандемии ковид подтвердился у 32309 человек (без учета Северска). Выздоровел 31291 пациент. 411 человек скончались.

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