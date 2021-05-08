Четыре пациента с коронавирусом скончались в Томской области за сутки

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23 новых случая коронавируса подтвердили в Томской области за сутки. Выздоровели 16 человек. Скончалось четверо пациентов.

«Зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции четырех человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых сахарный диабет, ожирение, астма, онкология и др.

Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистересс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком», — отмечает облздрав.