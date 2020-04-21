Четыре новых случая заболевания коронавирусом обнаружили в Томской области

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В Томской области подтвердили еще четыре случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего в регионе заболели 37 человек.

За последние сутки в России подтверждены 5642 случая новой коронавирусной инфекции в 78 регионах, из них 2567 (45,5 %) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни.

Всего в стране зарегистрировано больше 52 тысяч заболевших в 85 регионах, число выздоровевших пациентов увеличилось до 3873 человек. За весь период в России от коронавируса скончались 456 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 2,14 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 21.04.2020 остаются 139,5 тыс. человек.

В Томской области обязательную двухнедельную самоизоляцию после поездок за пределы региона проходят 791 человек, в том числе 20 иностранцев. По данным на 20 апреля, в Томской области коронавирусом заболели 33 человека, четверо уже здоровы.