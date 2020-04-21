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21 апреля,
2020
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Четыре новых случая заболевания коронавирусом обнаружили в Томской области

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Томской области подтвердили еще четыре случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего в регионе заболели 37 человек.

Четыре новых случая заболевания коронавирусом обнаружили в Томской области

За последние сутки в России подтверждены 5642 случая новой коронавирусной инфекции в 78 регионах, из них 2567 (45,5 %) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. 


Всего в стране зарегистрировано больше 52 тысяч заболевших в 85 регионах,  число выздоровевших пациентов увеличилось до 3873 человек. За весь период в России от коронавируса скончались 456 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 2,14 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 21.04.2020 остаются 139,5 тыс. человек.


В Томской области обязательную двухнедельную самоизоляцию после поездок за пределы региона проходят 791 человек, в том числе 20 иностранцев. По данным на 20 апреля, в Томской области коронавирусом заболели 33 человека, четверо уже здоровы.

До 30 апреля в регионе действует режим полной самоизоляции. Жители Томской области могут выходить из дома, если им нужно в ближайший магазин, выбросить мусор, погулять с животным в радиусе 200 метров. Также они могут выходить из дома, если им требуется медицинская помощь и при прямой угрозе жизни и здоровью.


Несмотря на объявленный режим, индекс самоизоляции в регионе снижается. Сотрудники полиции вправе проверить документы, установить причину передвижения граждан и в случае нарушения режима оформить протокол об административном правонарушении. 


По данным обладминистрации, с 20 по 21 апреля в регионе запротоколировано около 300 административных нарушений режима всеобщей самоизоляции, шесть предписаний за аналогичные нарушения детей выписано на родителей.


«Всего с 18 марта по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) в регионе составлено более 50 протоколов», — отмечают в региональном главке МВД.


Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь


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