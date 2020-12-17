Четыре грамма на тонну: компания «ТИСК Геоголд» начала освоение золоторудного проявления в окрестностях села Батурино

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В Томской области продолжается освоение Батуринского золоторудного проявления в Томской районе, сообщает пресс-служба обладминистрации. «Компанией «ТИСК Геоголд» по итогам первых полевых изысканий на Батуринском участке недр выявлены новые рудные тела и россыпные проявления. Подтверждена золотоность кор выветривания», — говорится в сообщении региональной администрации.

«Западно-Сибирский испытательный центр» подтвердил содержание в пробах золота со средним показателем 4 г на тонну, при этом в отдельных образцах показатели составляют более 10 г на тонну. Подтверждены прогнозы существования в Томской области месторождения золота с запасами порядка 10 тонн. В следующем году компания «ТИСК Геоголд» намерена поэтапно защищать их в государственной комиссии по запасам (ГКЗ), провести апробацию ресурсов, разработать контуры зоны и 3D-модель месторождения.

Фото: Антон Франчук

По словам эколога Сергея Жабина, в данный момент полевые изыскания были проведены в буферной зоне, рядом с которой находятся три особо-охраняемые природные территории — Ларинский заказник, Звездный ключ и памятник природы Вершининский сосновый бор. Для промышленной добычи золота компания «ТИСК Геоголд» планирует сократить территорию Ларинского заказника. Экологи категорически против этого.

«Мы бы хотели расположить горно-обогатительный комбинат подальше от месторождений и границ охранной зоны заказника. И хочется подчеркнуть: золотодобыча предполагается не в Ларинском, а рядом с охранной зоной заказника, с небольшим заходом на нее. В самом заказнике следы золота есть, но трогать его мы не собираемся», — говорил в интервью ТВ2 владелец компании «ТИСК Геоголд» Александр Беляев.

Эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ), волонтер экоцентра «Стриж» и бывший директор томского «Облохотуправления» Евгений Мурзаханов считает, что охранная зона, также называемая буферной, специально создается для отделения территории заказника от внешнего мира. И проведение здесь георазведки и тем более добычи золота может повредить обитаемым здесь краснокнижным животным. Да, напрямую режим охранной зоны заказника не запрещает проведение геолого-разведочных работ, однако он не допускает разрушения мест обитания редких растений и животных.

Скептически относится к планам золотодобытчиков и экс-начальник департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Трапезников.

«Подобные попытки уже были в начале 90-х, — говорит Трапезников. — Даже иностранные инвесторы в Ларинский лезли, но тогда заказник удалось отбить. Что сейчас будет — сложно сказать. Ларинский и его охранная зона проходили государственную экологическую экспертизу, и для изменения границ экспертизу придется проводить по новой. Если областные власти решат, что разработка золоторудного проявления необходима, то департамент природных ресурсов организует какую нужно экспертизу. Но если добыча начнется, ничего хорошего для заказника не будет».

Как выглядят особо-охраняемые территории Ларинский заказник и Звездный ключ можно посмотреть в фильме ТВ2 «365 дней в Томской области».