Четыре фигуранта дела о пожаре в «Зимней вишне» предстанут перед судом

Генпрокуратура направила в суд третье дело о пожаре в «Зимней вишне». Перед судом предстанут глава инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, ее сын Эдуард Комков, начальник отдела инспекции Светлана Шенгерей и директор «ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко. Их обвиняют в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, легализации денег и имущества, полученных в результате совершения преступления, сообщается на сайте Следственного комитета.

По версии следствия, начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова при участии своего сына Эдуарда и директора ООО «ИСК «Ресурс» Никиты Чередниченко получила 7 млн рублей от генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского. Фирма выступала застройщиком при реконструкции «Зимней вишни». Работы проводились без разрешения на строительство и с нарушениями, отмечает СК.





Как полагает следствие, Комкова и Шенгерей не приняли мер по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки, которые были связаны со строительством и реконструкцией здания.





«Составленный Шенгерей акт обследования содержал недостоверную информацию о выполненных работах и был утвержден Комковой. В результате здание торгового центра ввели в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей», — говорится в сообщении Следственного комитета.





Добавим, что Вячеслав Вишневский — бывший игрок футбольного клуба «Томь». В 2018 году он скрылся от следствия, его объявили в международный розыск. В марте прошлого года в Польше его задержали сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время продолжается процедура его экстрадиции в Россию. Вишневскому вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Санкция этой статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.





Напомним, 25 марта 2018 года в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, унесший жизни 60 человек, большинство из которых дети. Многие люди просто не смогли выбраться из закрытых кинозалов. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек. По версии следствия, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра.





Суд по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» начался 16 мая. Фигурантами дела являются бывший генеральный директор компании-собственника «Зимней вишни» Юлия Богданова, технический директор торгового центра Георгий Соболев, управляющая ТЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, начальник пожарного караула Сергей Генин, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин. Они обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности и халатности.





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