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19 марта,
2021
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Новости

Четыре человека умерли от коронавируса в Томской области

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Федеральный оперштаб сообщил о смерти четырех человек от коронавируса в регионе. Всего ковид за минувшие сутки выявили у 48 жителей области.

Четыре человека умерли от коронавируса в Томской области

Таким образом, общее количество умерших от инфекции достигло 338 человек. Коронавирус регистрировался у 31 030 человек. Выздоровели и выписались за сутки в Томской области 67 человек, за все время пандемии 29 746.


Отметим, в статистику смертности оперштаб включает лишь те случаи, когда патологоанатом заключает, что человек скончался от COVID-19, а не от каких-либо сопутствующих заболеваний. Люди, зараженные инфекцией, но умирающие по другим причинам, в статистику не входят.


Также в региональной статистике не учитываются данные по заболеваемости в Северске, их фиксирует ФМБА России. К этому дню в Северске зафиксировали всего 7381 случай болезни, 7217 человек выздоровели.

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