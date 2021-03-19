Четыре человека умерли от коронавируса в Томской области

Федеральный оперштаб сообщил о смерти четырех человек от коронавируса в регионе. Всего ковид за минувшие сутки выявили у 48 жителей области.

Таким образом, общее количество умерших от инфекции достигло 338 человек. Коронавирус регистрировался у 31 030 человек. Выздоровели и выписались за сутки в Томской области 67 человек, за все время пандемии 29 746.





Отметим, в статистику смертности оперштаб включает лишь те случаи, когда патологоанатом заключает, что человек скончался от COVID-19, а не от каких-либо сопутствующих заболеваний. Люди, зараженные инфекцией, но умирающие по другим причинам, в статистику не входят.





Также в региональной статистике не учитываются данные по заболеваемости в Северске, их фиксирует ФМБА России. К этому дню в Северске зафиксировали всего 7381 случай болезни, 7217 человек выздоровели.