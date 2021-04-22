Четыре человека, у которых ранее диагностировали ковид, скончались в Томской области

21 новый случай ковида подтвердили в Томской области. 33 человека выздоровели. Скончались четыре пациента. Оперштаб уточняет, что все умершие входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям.

С начала пандемии в регионе ковид официально подтвердился у 31 928 человек. 30 988 пациентов выздоровели. Скончались, по официальной информации, 386 человек.

За последние сутки в России выявлено 8996 случаев COVID-19.



Всего в стране нарастающим итогом выявлен 4 736 121 человек в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 4 361 807 человек.



За весь период в России от коронавируса скончалось 107 103 человека. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 22.04.2021 остаются 513 528 человек.