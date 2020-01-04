Четыре человека пострадали в ДТП в Томском районе

Четыре человека пострадали в ДТП возле деревни Лязгино в Томском районе, сообщает пресс-служба облздрава. Двое из пострадавших – девочки в возрасте 12 и 14 лет.

В региональном МВД сообщают, что ДТП случилось 3 января на девятом километре подъезда к деревне Корнилово. 60-летний водитель автобуса, по предварительной информации, не справился с управлением, ПАЗ съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся.





После аварии в больницу скорой медпомощи обратились две женщины. 63-летняя пострадавшая от госпитализации отказалась, а 22-летнюю участницу ДТП направили на амбулаторное лечение. Двоих девочек осмотрели на месте происшествия, их родители от госпитализации отказались.