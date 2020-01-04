Добрые новости
04 января,
2020
1
фото
Новости

Четыре человека пострадали в ДТП в Томском районе

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Четыре человека пострадали в ДТП возле деревни Лязгино в Томском районе, сообщает пресс-служба облздрава. Двое из пострадавших – девочки в возрасте 12 и 14 лет. 

Четыре человека пострадали в ДТП в Томском районе
Фото: пресс-служба МВД

В региональном МВД сообщают, что ДТП случилось 3 января на девятом километре подъезда к деревне Корнилово. 60-летний водитель автобуса, по предварительной информации, не справился с управлением, ПАЗ съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся.


После аварии в больницу скорой медпомощи обратились две женщины. 63-летняя пострадавшая от госпитализации отказалась, а 22-летнюю участницу ДТП направили на амбулаторное лечение. Двоих девочек осмотрели на месте происшествия, их родители от госпитализации отказались. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.