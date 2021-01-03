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03 января,
2021
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Новости

Четыре человека погибли при пожаре на пилораме в Томской области

ТВ2
ТВ2
10 часов назад

Деревянное строение загорелось на территории пилорамы в селе Подгорном, пожарные нашли тела четырех мужчин. В МЧС отмечают, что с начала года в регионе произошло уже 37 пожаров, и призывают к осторожности. 

Четыре человека погибли при пожаре на пилораме в Томской области
Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сообщение о возгорании поступило в пожарную службу 2 января в 22:20. На момент прибытия первого подразделения деревянное строение на территории пилорамы строение было полностью охвачено огнем, обрушилась крыша.

В результате обгорели стены внутри и снаружи, произошло обрушение крыши. Площадь пожара составила 62 кв.м., — говорится в сообщении МЧС, — Внутри пожарными были обнаружены тела 4 мужчин (1967, 1983, 1984, 1986 годов рожде-ния). Трое из них приезжие из другого населенного пункта. 

Спасатели отмечают, что из-за морозов в Томской области выросло число пожаров. «С начала года в регионе произошло 37 пожаров. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (24 пожара). За последние сутки в пожарах погибли шесть человек, пять из них — на производственных объектах. В прошлом году по состоянию на 3 января гибели людей в пожарах не было», — отмечают в МЧС. 


В связи с ростом пожаров сотрудники МЧС вместе с представителями администраций муниципальных образований, полиции усилили профилактическую работу. Спасатели напоминают, что в морозы необходимо внимательнее следить за всеми видами отопления и не перегружать электропроводку. 


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