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02 декабря,
2020
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Новости

Четверых северчан, вернувшихся из-за границы, оштрафовали за отсутствие результатов теста на ковид

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Северский городской суд оштрафовал четырех местных жителей, которые вернулись из Турции в Россию и в течение трех дней не сдали тест на коронавирус. 

Четверых северчан, вернувшихся из-за границы, оштрафовали за отсутствие результатов теста на ковид

Этим они нарушили, сообщает пресс-служба суда, постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19».


«Данные действия квалифицированы судьями по части 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, совершенное при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих», — говорится в сообщении.


Все четыре жителя Северска были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.3 КоАП УК РФ.


Им назначено административное наказание в виде штрафа в размере 7500 рублей каждому.

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