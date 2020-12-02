Четверых северчан, вернувшихся из-за границы, оштрафовали за отсутствие результатов теста на ковид

Северский городской суд оштрафовал четырех местных жителей, которые вернулись из Турции в Россию и в течение трех дней не сдали тест на коронавирус.

Этим они нарушили, сообщает пресс-служба суда, постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19».





«Данные действия квалифицированы судьями по части 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, совершенное при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих», — говорится в сообщении.





Все четыре жителя Северска были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.3 КоАП УК РФ.





Им назначено административное наказание в виде штрафа в размере 7500 рублей каждому.