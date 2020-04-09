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09 апреля,
2020
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Новости

Четвертый заболевший коронавирусом в Томской области не ездил за границу

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Последний случай заболевания COVID-19, установленный в Томской области 8 апреля, расследуют эпидемиологи. Они установили, что пациент  в последнее время не пересекал границу России, но выезжал за пределы области, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на замгубернатора Ивана Деева. 

Четвертый заболевший коронавирусом в Томской области не ездил за границу

Сейчас состояние заболевшего удовлетворительное. Он не попадает по здоровью в группу риска. На сегодняшний день у него есть симптомы ОРВИ.


«Сегодня взяты тесты у тех, кто установлен эпидемиологами по всей цепочке контактов. Результаты будут известны в ближайшее время», — уточнил заместитель губернатора. Часть результатов анализов контактных с заболевшим – близких родственников и коллег — уже готова, все пробы отрицательные.


Иван Деев подчеркнул, что последний случай заболевания подтверждает необходимость и важность соблюдения самоизоляции, минимизации контактов с окружающими.


«На сегодняшний день это самый эффективный способ профилактики коронавирусной инфекции», — отметил он.


Напомним, в регионе с 18 марта действует режим повышенной готовности. 31 марта губернатор ввел режим полной самоизоляции. До 15 апреля томичам рекомендуется сидеть дома. На улицу можно выходить, если надо в ближайший магазин за продуктами, на работу, выбросить мусор или погулять с собакой. Губернатор региона Сергей Жвачкин несколько раз обращался к жителям региона с просьбой соблюдать эти меры. 

Нарушителей режимов в регионе уже начали штрафовать.


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