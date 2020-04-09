Четвертый заболевший коронавирусом в Томской области – житель Чаинского района

Как стало известно редакции ТВ2, четвертый томский пациент с коронавирусом проживает в Чаинском районе области. О четвертом случае заболевания COVID-19 в регионе сообщили 8 апреля.

Уважаемые сограждане! Дорогие мои земляки! Болезнь пришла и в наш удаленный уголок, – пишет в Instagram врач-инфекционист Чаинской районной больницы Елена Нестерова. – Но это не повод для паники! Мы с вами пережили много болезней. <…> Мы с вами можем преодолеть все! Лозунг «Мы работаем для вас, оставайтесь дома для нас» как нельзя актуален теперь для нас с вами.

Информацию о случае заражения коронавирусом в Чаинском районе также подтвердил один из депутатов местной Думы. В отделении чаинского оперативного штаба информацию подтвердить отказались и предложили обратиться за комментарием в областной штаб.





Последний случай заболевания COVID-19 установили в Томской области 8 апреля. Эпидемиологи установили, что в последнее время пациент не пересекал границу РФ, но выезжал за пределы региона. Сейчас состояние заболевшего удовлетворительное. Он не попадает по здоровью в группу риска. На сегодняшний день у него есть симптомы ОРВИ.





«Сегодня взяты тесты у тех, кто установлен эпидемиологами по всей цепочке контактов. Результаты будут известны в ближайшее время», — уточнил заместитель губернатора Иван Деев. Часть результатов анализов контактных с заболевшим – близких родственников и коллег — уже готова, все пробы отрицательные».





Напомним, в регионе с 18 марта действует режим повышенной готовности. 31 марта губернатор ввел режим полной самоизоляции. До 15 апреля томичам рекомендуется сидеть дома. На улицу можно выходить, если надо в ближайший магазин за продуктами, на работу, выбросить мусор или погулять с собакой. Губернатор региона Сергей Жвачкин несколько раз обращался к жителям региона с просьбой соблюдать эти меры. Нарушителей режима в регионе уже начали штрафовать.





По данным на 9 апреля, в России болеет коронавирусом 10 131 человек. Выздоровели 698 человек, погибли от заболевания 76 пациентов.





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