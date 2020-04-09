Четвертый заболевший коронавирусом в Томской области – житель Чаинского района
Как стало известно редакции ТВ2, четвертый томский пациент с коронавирусом проживает в Чаинском районе области. О четвертом случае заболевания COVID-19 в регионе сообщили 8 апреля.
Уважаемые сограждане! Дорогие мои земляки! Болезнь пришла и в наш удаленный уголок, – пишет в Instagram врач-инфекционист Чаинской районной больницы Елена Нестерова. – Но это не повод для паники! Мы с вами пережили много болезней. <…> Мы с вами можем преодолеть все! Лозунг «Мы работаем для вас, оставайтесь дома для нас» как нельзя актуален теперь для нас с вами.
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Уважаемые сограждане! Дорогие мои земляки! Болезнь пришла и в наш удаленный уголок. Но это не повод для паники! Мы с Вами пережили много болезней. Вспомните 2000 год. Заболеваемость туберкулезом у нас в районе была 200 на 100000 населения, а сейчас? 64 на 100000 нас. И это произошло не без Вашего участия. Ведь мы все вместе стали ежегодно проходит флюрографический осмотр, что позволило выявлять туберкулез на ранних стадиях и значительно снизить заболеваемость! Мы с Вами пережили и птичий грипп, и свиной. Мы живём с Вами в период роста распространения ВИЧ- инфекции. Но у нас районе все, кто хочет, лечиться, живёт полноценной жизнью, и все дети у нас рождаются здоровыми!!!! То есть мы с Вами можем преодолеть все! Но только без паники! Лозунг "Мы работаем для Вас, оставайтесь дома для нас" как нельзя актуален теперь для нас с Вами. Губернатор не зря ещё раз обратился ко всем нам соблюдать режим самоизоляции. Самоизоляции - это любовь и забота о своих пожилых родных, это уважение к медицинским работникам, это ответственность перед своими земляками! Рональд Рейган на похоронах У.Райтана подростка, умершего от ВИЧ инфекции, сказал:"Страшна сама болезнь, а не люди, которые её болеют!" . Поэтому проявите чуткость, терпение, сострадание к тем людям, которых коснулась эта проблема. Не надо им звонить, пересылать различного рода сообщения, собирать сплетни. Доброе слово и кошке приятно, а страх может убить. Не надо думать, что от Вас скрывают информацию, нет, просто хотят предоставлять только правдивую, подтвержденную. Мы работаем для Вас, сейчас все делается, чтобы ограничить очаг одним случаем. Но многое зависит и от Вас. Не надо распространять сплетни, не надо нарушать режим самоизоляции, соблюдайте правила личной гигиены, заряжайтесь положительными эмоциями. И у нас все получится. #подгороное#стопкоронавирус #мывместе#сидимдома#житьздорово#чаинскийрайон#томск#covid-19#
Публикация от елена (@4759.elena)
Информацию о случае заражения коронавирусом в Чаинском районе также подтвердил один из депутатов местной Думы. В отделении чаинского оперативного штаба информацию подтвердить отказались и предложили обратиться за комментарием в областной штаб.
Последний случай заболевания COVID-19 установили в Томской области 8 апреля. Эпидемиологи установили, что в последнее время пациент не пересекал границу РФ, но выезжал за пределы региона. Сейчас состояние заболевшего удовлетворительное. Он не попадает по здоровью в группу риска. На сегодняшний день у него есть симптомы ОРВИ.
«Сегодня взяты тесты у тех, кто установлен эпидемиологами по всей цепочке контактов. Результаты будут известны в ближайшее время», — уточнил заместитель губернатора Иван Деев. Часть результатов анализов контактных с заболевшим – близких родственников и коллег — уже готова, все пробы отрицательные».
Напомним, в регионе с 18 марта действует режим повышенной готовности. 31 марта губернатор ввел режим полной самоизоляции. До 15 апреля томичам рекомендуется сидеть дома. На улицу можно выходить, если надо в ближайший магазин за продуктами, на работу, выбросить мусор или погулять с собакой. Губернатор региона Сергей Жвачкин несколько раз обращался к жителям региона с просьбой соблюдать эти меры. Нарушителей режима в регионе уже начали штрафовать.
По данным на 9 апреля, в России болеет коронавирусом 10 131 человек. Выздоровели 698 человек, погибли от заболевания 76 пациентов.
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