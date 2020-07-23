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23 июля,
2020
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Новости

Четвертый фестиваль европейского кино пройдет в Томске в онлайн-формате

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Об этом договорились губернатор Томской области Сергей Жвачкин и посол Европейского Союза в России Маркус Эдерер в ходе встречи по видеоконференцсвязи, сообщает пресс-служба обладминистрации. Фестиваль европейского кино, который стал популярным у томичей и всегда собирал полные залы, назначен на конец ноября 2020 года. Из-за пандемии он пройдет в онлайн-формате.

На экране Маркус Эдерер
На экране Маркус Эдерер

Сергей Жвачкин и Маркус Эдерер также обсудили основные направления сотрудничества, старт которым будет дан после завершения пандемии COVID-19. Так, губернатор Томской области и глава европейской дипломатической миссии договорились о визите германской бизнес-делегации в Томск и совместных проектах томичей и австрийцев в сфере ЛПК.


Маркус Эдерер подчеркнул, что ЕС уделяет особое внимание теме изменения климата и ждет от томских партнеров активного участия в европейских проектах и инициативах в этой сфере.

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