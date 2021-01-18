Четверо томичей пойдут под суд за подделку полисов ОСАГО

Прокуратура Томской области обвинили четырех томичей в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.1,3 статьи 327 УК РФ (подделка официальных документов и изготовление поддельных документов, их сбыт), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По версии следствия, в период с января 2017 года по май 2020 года обвиняемые изготавливали и хранили поддельные бланки медицинских документов и полисов ОСАГО, которые сбывали покупателям. Услуги свои они предлагали в Интернете. Кроме того, обвиняемые похитили деньги двух томичей путем обмана относительно подлинности продаваемых полисов ОСАГО», — говорится в сообщении.





Поддельные документы распространялись на территории пяти субъектов Российской Федерации, в которых действовала сеть курьеров. Всего обвиняемые изготовили более тысячи поддельных бланков.





Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд.