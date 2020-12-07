Добрые новости
07 декабря,
2020
Новости

Четверо пьяных новосибирцев избили девушку-таксиста и угнали ее машину

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Четверо пьяных новосибирцев избили девушку-таксиста и угнали ее машину. Как сообщает пресс-служба следственного комитета, старшему из нападавших 23 года, младшему — 15 лет.

По данным следствия, ночью 4 декабря 23-летний мужчина вместе двумя 15-летними и одним 16-летним подростком решили угнать авто, припаркованное возле магазина. Хозяйке машины злоумышленники «нанесли не менее 20 ударов ногами и руками по голове, телу и конечностям».


Сестра избитой девушки рассказала, что инцидент произошел примерно в три часа ночи. По ее словам, девушка остановилась возле ночного ларька, чтобы купить сигареты. Там к ней и подошли подростки.

Она работает в такси, подъехала к магазину купить сигареты. Магазин работает через окошко, — рассказала сестра пострадавшей изданию NGS.ru. — А эти неадекватные ребята подошли и давай долбить в дверь, а она рядом стояла. Сказала: «Подождите». Ну и пошло-поехало. Сейчас она дома, но состояние шоковое. Лица просто нет, глаза не открываются, все синее.

О случившемся в МВД сообщила продавец магазина, возле которого произошло избиение. Ориентировку на угнанное авто передали в ГИБДД. Примерно через час  машину заметили на улице Твардовского, на требование остановиться угонщики не реагировали. В ходе преследования они не справились с управлением и въехали в сугроб, их задержали сотрудники ГИБДД.


Сейчас все четверо задержаны и находятся в СИЗО. В отношении всех четверых возбуждено уголовное дело по статье «угон автомобиля, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья». СК ведет расследование. 

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.