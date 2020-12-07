Четверо пьяных новосибирцев избили девушку-таксиста и угнали ее машину. Как сообщает пресс-служба следственного комитета, старшему из нападавших 23 года, младшему — 15 лет.





По данным следствия, ночью 4 декабря 23-летний мужчина вместе двумя 15-летними и одним 16-летним подростком решили угнать авто, припаркованное возле магазина. Хозяйке машины злоумышленники «нанесли не менее 20 ударов ногами и руками по голове, телу и конечностям».





Сестра избитой девушки рассказала, что инцидент произошел примерно в три часа ночи. По ее словам, девушка остановилась возле ночного ларька, чтобы купить сигареты. Там к ней и подошли подростки.