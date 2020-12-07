Четверо пьяных новосибирцев избили девушку-таксиста и угнали ее машину. Как сообщает пресс-служба следственного комитета, старшему из нападавших 23 года, младшему — 15 лет.
По данным следствия, ночью 4 декабря 23-летний мужчина вместе двумя 15-летними и одним 16-летним подростком решили угнать авто, припаркованное возле магазина. Хозяйке машины злоумышленники «нанесли не менее 20 ударов ногами и руками по голове, телу и конечностям».
Сестра избитой девушки рассказала, что инцидент произошел примерно в три часа ночи. По ее словам, девушка остановилась возле ночного ларька, чтобы купить сигареты. Там к ней и подошли подростки.
Она работает в такси, подъехала к магазину купить сигареты. Магазин работает через окошко, — рассказала сестра пострадавшей изданию NGS.ru. — А эти неадекватные ребята подошли и давай долбить в дверь, а она рядом стояла. Сказала: «Подождите». Ну и пошло-поехало. Сейчас она дома, но состояние шоковое. Лица просто нет, глаза не открываются, все синее.
О случившемся в МВД сообщила продавец магазина, возле которого произошло избиение. Ориентировку на угнанное авто передали в ГИБДД. Примерно через час машину заметили на улице Твардовского, на требование остановиться угонщики не реагировали. В ходе преследования они не справились с управлением и въехали в сугроб, их задержали сотрудники ГИБДД.
Сейчас все четверо задержаны и находятся в СИЗО. В отношении всех четверых возбуждено уголовное дело по статье «угон автомобиля, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья». СК ведет расследование.
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