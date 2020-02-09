«Черных» рубок меньше, восстановления больше»: Кнорр рассказал о томском лесном секторе
Замгубернатора по агропромышленности Андрей Кнорр рассказал, как развивалась лесная отрасль региона в 2019 году. По его оценкам, в сфере наблюдаются положительные тенденции — власти удается бороться с незаконными рубками, которых за последние 3 года стало в два раза меньше.
«Мы улучшили материально-техническую базу, провели инвентаризацию, создали три мобильные группы для контроля. Незаконных рубок с 2016 года стало меньше в два раза. Стали больше привлекать граждан к административной ответственности. Выросли в два раза и суммы штрафов. Доля тех, кого привлекли к уголовной ответственности, выросла», — подытожил Андрей Кнорр.
Он отметил, что в регионе стабилизировалась ситуация с пожарами. «Конечно, это стихия. Но реагируем мы стабильно оперативно и стабильно 90 % пожаров тушатся в первые сутки. Находимся в хорошей зоне решения этих проблем», — сказал замгубернатора.
Что касается лесовосстановления, власти ставят перед собой задачу восстановить леса столько, сколько вырубается, говорит Андрей Кнорр. Так, в 2020 году область закупила 2,5 млн саженцев, но этого количества недостаточно, чтобы восстановить вырубленный лес. Для этих нужд, по словам замгубернатора, власти договорились с предприятием, которое будет финансировать строительство центра выращивания 10-13 млн саженцев.
Лесопромышленная отрасль региона, по словам Кнорра, демонстрирует рост показателей. По статистике обладминистрации, в регионе работают 600 зарегистрированных лесоперерабатывающих предприятий с 5400 работниками. Это значит, что средняя численность сотрудников одного предприятия — девять человек.
Также, по информации властей, выросла доля экспорта лесной продукции — сейчас она составляет 56,1 % от общего объема экспорта. Из них лишь 0,25 % уехали за границу в виде необработанной древесины — «кругляка», остальное отправлялось пиломатериалами, древесно-стружечными плитами, шпоном и прочим. Чаще всего томский лес экспортировали в Узбекистан и Китай.
Отметим, по информации областного Россельхознадзора, внутри России Томская область отправила 12,5 тысячи кубов леса. При этом между регионами чаще всего продается непереработанная древесина — 66 %.
Несмотря на существование официальной статистики по объемам экспорта леса из России, специалисты лесной отрасли скептически относятся к ней, потому что в России распространены случаи незаконных рубок и «серого» оборота леса. В WWF подсчитали, что если объем легальных заготовок в России – 200 млн кубометров, то 10-20 % здесь приходится на нелегальную добычу, это приблизительно 20-40 млн кубов незаконно срубленного леса.
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