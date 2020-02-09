«Черных» рубок меньше, восстановления больше»: Кнорр рассказал о томском лесном секторе

Замгубернатора по агропромышленности Андрей Кнорр рассказал, как развивалась лесная отрасль региона в 2019 году. По его оценкам, в сфере наблюдаются положительные тенденции — власти удается бороться с незаконными рубками, которых за последние 3 года стало в два раза меньше.





«Мы улучшили материально-техническую базу, провели инвентаризацию, создали три мобильные группы для контроля. Незаконных рубок с 2016 года стало меньше в два раза. Стали больше привлекать граждан к административной ответственности. Выросли в два раза и суммы штрафов. Доля тех, кого привлекли к уголовной ответственности, выросла», — подытожил Андрей Кнорр.





Он отметил, что в регионе стабилизировалась ситуация с пожарами. «Конечно, это стихия. Но реагируем мы стабильно оперативно и стабильно 90 % пожаров тушатся в первые сутки. Находимся в хорошей зоне решения этих проблем», — сказал замгубернатора.





Что касается лесовосстановления, власти ставят перед собой задачу восстановить леса столько, сколько вырубается, говорит Андрей Кнорр. Так, в 2020 году область закупила 2,5 млн саженцев, но этого количества недостаточно, чтобы восстановить вырубленный лес. Для этих нужд, по словам замгубернатора, власти договорились с предприятием, которое будет финансировать строительство центра выращивания 10-13 млн саженцев.