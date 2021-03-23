«Черных лесорубов» поймали в Тимирязевском лесничестве с помощью фотоловушки

В ходе патрулирования территории Тимирязевского лесничества сотрудники департамента лесного хозяйства обнаружили нелегально заготовленную древесину, подготовленную для вывоза. Нарушители срубили 55 деревьев: сосну, лиственницу и березу — общим объемом 192 кубометра; сумма ущерба, по оценкам специалистов, составила 1,7 млн рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Для того чтобы установить личности черных лесорубов, на месте незаконной рубки была размещена фотоловушка. На видео удалось заснять технику и регистрационные номера автомобилей и тракторов, на которых заготавливали и вывозили древесину.





В процессе контрольно-надзорных мероприятий инспекторы нашли пункт приема и отгрузки, где хранился лес, ранее вывезенный с мест рубки. Для возбуждения уголовного дела и проведения расследования материалы переданы в полицию.





С территории пилорамы изъята незаконно заготовленная древесина, автомобиль, осуществлявший перевозку, два трактора, автомобиль УАЗ и три бензопилы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали пятерых подозреваемых, им грозит до 7 лет лишения свободы.