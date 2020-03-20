«Через Христа инфекция передаваться не может»: Томская епархия не видит смысла в карантине

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Митрополит Томский и Асиновский Ростислав сообщил, что Томская епархия не собирается отменять службы в период опасности распространения коронавируса, поскольку инфекция не может передаться во время причастия. Об этом Ростислав рассказал в эфире программы «Православный взгляд» на канале «Томское время».

Церковь уже неоднократно заявляла и заявляет, что через божественное тело Христа Спасителя никакая инфекция передаваться не может. Это проверено двухтысячелетним опытом церкви. В том числе и в те времена, когда свирепствовала в Средние века эпидемия холеры, моровой язвы. Люди причащались, святое причастие было во исцеление души и тела, через него не могла и не может передаваться никакая инфекция, в том числе и коронавирус, – сказал Ростислав.

Он добавил, что на соблюдение гигиенических мер церковь обращает внимание всегда, а не только в период болезней.

«Синод нашей Церкви издал инструкцию в связи с угрозами по распространению инфекции. Люди должны следить за своей чистотой, мыть руки. Сейчас в храмах вводим использование одноразовых стаканчиков для святой воды и запивки, которую обычно верующим предлагают после причащения», — объяснил он.