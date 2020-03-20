Добрые новости
20 марта,
2020
1
фото
Новости

«Через Христа инфекция передаваться не может»: Томская епархия не видит смысла в карантине

Елена Бронникова
Елена Бронникова
1 час назад

Митрополит Томский и Асиновский Ростислав сообщил, что Томская епархия не собирается отменять службы в период опасности распространения коронавируса, поскольку инфекция не может передаться во время причастия. Об этом Ростислав рассказал в эфире программы «Православный взгляд» на канале «Томское время».

Церковь уже неоднократно заявляла и заявляет, что через божественное тело Христа Спасителя никакая инфекция передаваться не может. Это проверено двухтысячелетним опытом церкви. В том числе и в те времена, когда свирепствовала в Средние века эпидемия холеры, моровой язвы. Люди причащались, святое причастие было во исцеление души и тела, через него не могла и не может передаваться никакая инфекция, в том числе и коронавирус, – сказал Ростислав.

Он добавил, что на соблюдение гигиенических мер церковь обращает внимание всегда, а не только в период болезней.


«Синод нашей Церкви издал инструкцию в связи с угрозами по распространению инфекции. Люди должны следить за своей чистотой, мыть руки. Сейчас в храмах вводим использование одноразовых стаканчиков для святой воды и запивки, которую обычно верующим предлагают после причащения», — объяснил он.

«Через Христа инфекция передаваться не может»: Томская епархия не видит смысла в карантине
Фото: Pravoslavie.tomsk.ru

Службы в томских храмах, по его словам, не прекратятся в ближайшее время и на Пасху, так как «храм не может быть источником  инфекции или заразы». Однако, по словам Ростислава, если человек уже заболел, то ему лучше остаться дома, а священника для причащения и исповедания можно вызвать на дом. 


Напомним, первый случай коронавируса в Томской области зарегистрировали 18 марта. Известно, что коронавируc привезла из Италии томичка, которая ездила транзитом на выставку собак в Англию. В мире, по последней информации, инфекцию выявили у 222 642 человек. Умерли от осложнений – 9,1 тысячи. В России, по официальным данным, заражены около 200 человек. 


Читайте также:


Томск: как у нас проходит проверка на коронавирус

Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь


Мы рассказываем о том, что важно. ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.