«Через Христа инфекция передаваться не может»: Томская епархия не видит смысла в карантине

Митрополит Томский и Асиновский Ростислав сообщил, что Томская епархия не собирается отменять службы в период опасности распространения коронавируса, поскольку инфекция не может передаться во время причастия. Об этом Ростислав рассказал в эфире программы «Православный взгляд» на канале «Томское время».
Церковь уже неоднократно заявляла и заявляет, что через божественное тело Христа Спасителя никакая инфекция передаваться не может. Это проверено двухтысячелетним опытом церкви. В том числе и в те времена, когда свирепствовала в Средние века эпидемия холеры, моровой язвы. Люди причащались, святое причастие было во исцеление души и тела, через него не могла и не может передаваться никакая инфекция, в том числе и коронавирус, – сказал Ростислав.
Он добавил, что на соблюдение гигиенических мер церковь обращает внимание всегда, а не только в период болезней.
«Синод нашей Церкви издал инструкцию в связи с угрозами по распространению инфекции. Люди должны следить за своей чистотой, мыть руки. Сейчас в храмах вводим использование одноразовых стаканчиков для святой воды и запивки, которую обычно верующим предлагают после причащения», — объяснил он.
Фото: Pravoslavie.tomsk.ru
Службы в томских храмах, по его словам, не прекратятся в ближайшее время и на Пасху, так как «храм не может быть источником инфекции или заразы». Однако, по словам Ростислава, если человек уже заболел, то ему лучше остаться дома, а священника для причащения и исповедания можно вызвать на дом.
Напомним, первый случай коронавируса в Томской области зарегистрировали 18 марта. Известно, что коронавируc привезла из Италии томичка, которая ездила транзитом на выставку собак в Англию. В мире, по последней информации, инфекцию выявили у 222 642 человек. Умерли от осложнений – 9,1 тысячи. В России, по официальным данным, заражены около 200 человек.
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