«Через десять минут пришла полиция»: депутаты думы Томска задержаны на форуме в Москве

Первый форум независимых депутатов должен был пройти 13 марта. Планировалось, что в нем примут участие 150 человек из 56 регионов страны.





«Самое главное, что хотелось бы обсудить, – как можно развивать муниципальное направление в России, то, как мы им можем помочь. Фактически муниципальные депутаты – это единственный уровень, который остался, где могут собираться независимые люди, и могут влиять на политику в своем муниципалитете. Муниципальных депутатов десятки тысяч и с ними мало кто работает, именно с этого уровня, на наш взгляд, могут пойти изменения в целом в политике страны», — говорил организатор форума Андрей Пивоваров в эфире «Эха Москвы».





После начала форума в помещение вошли сотрудники полиции и объявили, что все участники будут задержаны. Официальная причина – «мероприятие организовано нежелательной организацией». «Дождь» уточняет, что мероприятие организовал проект «Объединенные демократы», но задержания проводятся за осуществление деятельности «Открытой России», которая в РФ признана нежелательной организацией.