«Через десять минут пришла полиция»: депутаты думы Томска задержаны на форуме в Москве
Полиция задерживает участников форума независимых депутатов, который проходит в Москве. От Томска в делегации участвовали Ксения Фадеева, Максим Забелин и Андрей Фатеев.
Первый форум независимых депутатов должен был пройти 13 марта. Планировалось, что в нем примут участие 150 человек из 56 регионов страны.
«Самое главное, что хотелось бы обсудить, – как можно развивать муниципальное направление в России, то, как мы им можем помочь. Фактически муниципальные депутаты – это единственный уровень, который остался, где могут собираться независимые люди, и могут влиять на политику в своем муниципалитете. Муниципальных депутатов десятки тысяч и с ними мало кто работает, именно с этого уровня, на наш взгляд, могут пойти изменения в целом в политике страны», — говорил организатор форума Андрей Пивоваров в эфире «Эха Москвы».
После начала форума в помещение вошли сотрудники полиции и объявили, что все участники будут задержаны. Официальная причина – «мероприятие организовано нежелательной организацией». «Дождь» уточняет, что мероприятие организовал проект «Объединенные демократы», но задержания проводятся за осуществление деятельности «Открытой России», которая в РФ признана нежелательной организацией.
«Мероприятие закончилось через 10 минут после начала», — написала Ксения Фадеева. «Вот так власть боится когда собираются независимые политики, которых выбрали люди», — отметил Андрей Фатеев.
В настоящее время задержаны Юлия Галямина, Илья Яшин, Евгений Ройзман, Андрей Пивоваров, Владимир Кара-Мурза, а также журналист Тимур Олевский, который был модератором форума.
Максима Забелина, Ксению Фадееву и Андрея Фатеева задержали. На всех будут оформлены протоколы по статье 20.33 КоАП РФ за сотрудничество с нежелательной организацией.
«Ну все я в автозаке. Вещи забрать не дали, без документов, зарядок и верхней одежды», — написал Максим Забелин в своем Телеграм-канале.
По словам члена ОНК Марины Литвинович, в зале было примерно 200-250 участников. Около здания, в котором проходил форум, стоит 13 автозаков. Позднее «Дождь» сообщил, что число автозаков увеличилось до 19.
Как сообщает «ОВД-Инфо», пока все задержанные на форуме находятся в автозаках, неизвестно, в какой отдел их повезут. К ним поедут адвокаты и юристы — Никита Петреев, Дмитрий Захватов, Сергей Тельнов, Мария Красова, Алан Кибизов и Анна Полозова.
Максим Забелин пишет, что сейчас задержаны около 150 человек, большинство депутаты с разных регионов.
«Сходил в номер в сопровождении двух сотрудников, забрал вещи и павербанк, так что буду на связи, пока не жестят. К этому мероприятию по обмену опытом мало кто мог привлечь больше внимания, чем сегодняшние задержания. Меня приглашали спикером с темой по ТОСам. Так и живем».
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