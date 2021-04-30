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30 апреля,
2021
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Чемпионаты мира по плаванию в ластах и дайвингу пройдут в Томске в июле

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Чемпионаты мира по плаванию в ластах и спортивному дайвингу пройдут в Томске с 3 по 13 июля. Соревнования должны был пройти в июле 2020 года, но из-за пандемии коронавируса их решили перенести.

Чемпионаты мира по плаванию в ластах и дайвингу пройдут в Томске в июле

Согласно информации на сайте соревнований, чемпионат по плаванию в ластах пройдет с 3 по 9 июля, а по спортивному дайвингу — с 8 по 13 июля.


Как рассказал ТВ2 генеральный менеджер томской Федерации подводного спорта Андрей Бураков, подготовка к чемпионатам уже идет. Соревнования будут проходить в центре водных видов спорта «Звездный», заявки на участие подали команды 20 стран.


Напомним, по решению Спортивного арбитражного суда Россия не может претендовать на проведение международных соревнований и проводить их до 16 декабря 2022 года. Однако в решении оговорено, что чемпионат может пройти в России, если перенести в другие страны его невозможно. Как рассказала ТАСС президент Федерации подводного спорта Томской области Наталья Гречихина,  «у других национальных федераций просто не оказалось таких возможностей и ресурсов» для проведения чемпионата.

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