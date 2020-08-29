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29 августа,
2020
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Новости

Чемпионат России «Лесоруб-2020» отменили

ТВ2
ТВ2
27 минут назад

Чемпионат профессионального мастерства вальщиков леса, который впервые должен был пройти в Томске в сентябре, отменили, — сообщает пресс-служба областной администрации на официальном портале. Причина — нестабильная эпидемиологическая обстановка.

Чемпионат России «Лесоруб-2020» отменили
Фото: департамент лесного хозяйства Томской области

В программу чемпионата должны были войти соревнования по ручной и механизированной валке, в том числе с применением лесозаготовительной техники — форвардеров и харвестеров. Конкурсанты готовились проявить мастерство в валке дерева, замене цепи бензопилы, раскряжевке комбинированным резом, точной раскряжевке и обрезке сучьев.

Губернатор Сергей Жвачкин выступил с предложением к оргкомитету состязаний: рассмотреть возможность провести чемпионат в нашем регионе в 2021 году.

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