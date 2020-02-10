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10 февраля,
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Чемпионат России по плаванию в ластах откроется в Томске

ТВ2
ТВ2
11 часов назад

12 февраля в Томске откроется чемпионат России по плаванию в ластах, который пройдет в центре водных видов спорта «Звездный». В соревнованиях участвуют 250 спортсменов из 21 региона России.

Чемпионат России по плаванию в ластах откроется в Томске

В соревнованиях участвуют спортсмены 2005 года рождения и старше. К заплывам допускаются спортсмены, которые имеют I разряд и выше. 


12 февраля спортсмены будут состязаться в плавании на 100 метров, плавании в ластах на 400 метров, плавании в классических ластах на 100 метров и смешанной эстафете 4х100 метров.


13 февраля в программе подводное плавание на 100 метров, плавание в ластах на 1500 и 200 метров и эстафета 4х50 метров (плавание в ластах).


14 февраля спортсмены посоревнуются в нырянии в ластах в длину (50 метров), плавании в ластах (400 метров) и эстафете 4х200 метров (плавание в ластах).


15 февраля в программе ныряние в ластах в длину (50 метров), плавание в ластах (800 метров), эстафета 4х100 метров и награждение победителей. 


Для болельщиков вход будет бесплатным в течение всего чемпионата.


Старт заплывов начинается с 10 утра, вечерняя сессия с 17.00


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