Частные линии и лесоохранная полоса: «Россети Томск» объяснили, почему в Корнилове и Кафтанчикове часто отключается свет

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Жители Томского района жалуются на частые отключения света. По словам жителей Корнилова, Кафтанчикова, Барабинки электричество может пропадать несколько раз в неделю. «Россети Томск» объясняют, что из-за неблагоприятных погодных условий участились случаи обрыва ЛЭП. Кроме того, есть частные сети, за содержание которых компания ответственности не несет.

«С апреля в селе Кафтанчиково постоянные сбои в подаче электричества. Только за май произошло девять аварийных ситуаций. Постоянно отключается свет, людям как мыться, готовить? В нынешнее время очень много людей на удаленке работают. В селе деревья лежат на проводах, в буквальном смысле — лежат. Легкое дуновение ветра или дождик — все, света нет», — пожаловался ТВ2 житель Кафтанчикова Сергей.

«Линия, которая питает Кафтанчиково, Головино, Тахтамышево, частично находится в пределах лесоохранной зоны. Расчищать просеки вдоль линии мы можем в пределах 10 метров от крайнего провода, сейчас она полностью чистая. Проблема в том, что когда сильный ветер, то с леса падают ветки или деревья, перекрывают провода и возникает короткое замыкание. Линия отключается», — объясняет главный инженер ПО «ЦЭС» «Россети Томск» Али Ховари.

Энергетики говорят, что столь частые отключения света происходят из-за аномально частых в этом году ветровых и грозовых нагрузок. По данным регионального МЧС, с конца апреля в Томской области было объявлено около 20 оперативных предупреждений. Последнее ведомство объявило накануне. По данным синоптиков, в Томской области 21 июля возможны грозы, с порывами ветра до 17-22 метров в секунду.

«В этом году идет гроза за грозой, ливень за ливнем. Отключения происходят не каждый раз, но часто», — говорит Али Ховари.

Линия вводилась в 70-х годах, часть линии уже реконструирована, но впереди еще большая работа. Сейчас «Россети Томск» специально приобрели два реклоузера, которые будут установлены на участках ЛЭП. Оборудование позволит разделить линию на несколько частей, и в случае технологического нарушения будет гаснуть не вся линия, а только определенные участки. Это позволит быстрее находить место аварии, при этом сохраняя электроснабжение у части потребителей.

Также компания планирует провести работы по замене «голого» провода на самоизолированный. Работы рассчитаны на 2020-2021 годы. Ориентировочная стоимость работ – 17 млн рублей.

«Когда поменяем провода, то ветер будет не страшен. Даже если ветка повиснет, отключение на линии не произойдет», — уточняет Али Ховари.