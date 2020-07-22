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22 июля,
2020
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Частные линии и лесоохранная полоса: «Россети Томск» объяснили, почему в Корнилове и Кафтанчикове часто отключается свет

Валентина Анкудинова
Валентина Анкудинова
6 часов назад

Жители Томского района жалуются на частые отключения света. По словам жителей Корнилова, Кафтанчикова, Барабинки электричество может пропадать несколько раз в неделю. «Россети Томск» объясняют, что из-за неблагоприятных погодных условий  участились случаи обрыва ЛЭП. Кроме того, есть частные сети, за содержание которых компания ответственности не несет.


«С апреля в селе Кафтанчиково постоянные сбои в подаче электричества. Только за май произошло девять аварийных ситуаций. Постоянно отключается свет, людям как мыться, готовить? В нынешнее время очень много людей на удаленке работают. В селе деревья лежат на проводах, в буквальном смысле — лежат. Легкое дуновение ветра или дождик — все, света нет», — пожаловался ТВ2 житель Кафтанчикова Сергей.

Кафтанчиково. После дождя, прошедшего 10 июля. Предоставлено Сергеем.
Кафтанчиково. После дождя, прошедшего 10 июля. Предоставлено Сергеем.
Кафтанчиково. После дождя, прошедшего 10 июля. Предоставлено Сергеем.
Кафтанчиково. После дождя, прошедшего 10 июля. Предоставлено Сергеем.
Кафтанчиково. После дождя, прошедшего 10 июля. Предоставлено Сергеем.
Кафтанчиково. После дождя, прошедшего 10 июля. Предоставлено Сергеем.

«Линия, которая питает Кафтанчиково, Головино, Тахтамышево, частично находится в пределах лесоохранной зоны. Расчищать просеки вдоль линии мы можем в пределах 10 метров от крайнего провода, сейчас она полностью чистая. Проблема в том, что когда сильный ветер, то с леса падают ветки или деревья, перекрывают провода и возникает короткое замыкание. Линия отключается», — объясняет главный инженер ПО «ЦЭС» «Россети Томск» Али Ховари.


Энергетики говорят, что столь частые отключения света происходят из-за аномально частых в этом году ветровых и грозовых нагрузок. По данным регионального МЧС, с конца апреля в Томской области было объявлено около 20 оперативных предупреждений. Последнее ведомство объявило накануне. По данным синоптиков, в Томской области 21 июля возможны грозы, с порывами ветра до 17-22 метров в секунду.


«В этом году идет гроза за грозой, ливень за ливнем. Отключения происходят не каждый раз, но часто», — говорит Али Ховари.

Частные линии и лесоохранная полоса: «Россети Томск» объяснили, почему в Корнилове и Кафтанчикове часто отключается свет

Линия вводилась в 70-х годах, часть линии уже реконструирована, но впереди еще большая работа. Сейчас «Россети Томск» специально приобрели два реклоузера, которые будут установлены на участках ЛЭП. Оборудование позволит разделить линию на несколько частей, и в случае технологического нарушения будет гаснуть не вся линия, а только определенные участки. Это позволит быстрее находить место аварии, при этом сохраняя электроснабжение у части потребителей.


Также компания планирует провести работы по замене «голого» провода на самоизолированный. Работы рассчитаны на 2020-2021 годы. Ориентировочная стоимость работ – 17 млн рублей.


«Когда поменяем провода, то ветер будет не страшен. Даже если ветка повиснет, отключение на линии не произойдет», — уточняет Али Ховари.

Частные линии и лесоохранная полоса: «Россети Томск» объяснили, почему в Корнилове и Кафтанчикове часто отключается свет
Частные линии и лесоохранная полоса: «Россети Томск» объяснили, почему в Корнилове и Кафтанчикове часто отключается свет

Жалуются на частые отключения света и жители Корнилова. В «Россети Томск» говорят: в селе им принадлежат только семь километров сетей. За остальные несут ответственность садовые товарищества, индивидуальные предприниматели и частные лица.


«Протяженность их участков линий более семи километров с 26-ю трансформаторными подстанциями. Компания неоднократно обращалась к собственникам, предупреждая о необходимости приведения линий в надлежащее техническое состояние. Часть собственников выполнили свои обязательства, но до сих пор остались участки линий, которые выглядят ужасающе: опоры накренены, а сама линия проходит почти в густой чаще леса. При любом дуновении ветра ветка или дерево, задев провода, отключают всех жителей села Корнилово», — отмечают «Россети Томск».


Сейчас специалисты «Россетей Томск» разработали план технических мероприятий, одно из них — разделение участка линии, который проходит в Корнилово, на две части. Это разгрузит оборудование и позволит находить место аварии быстрее.

Сети в Корнилово. Предоставлено ПАО "Россети Томск"
Сети в Корнилово. Предоставлено ПАО "Россети Томск"
Сети в Корнилово. Предоставлено ПАО "Россети Томск"
Сети в Корнилово. Предоставлено ПАО "Россети Томск"
Сети в Корнилово. Предоставлено ПАО "Россети Томск"
Сети в Корнилово. Предоставлено ПАО "Россети Томск"
Сети в Корнилово. Предоставлено ПАО "Россети Томск"
Сети в Корнилово. Предоставлено ПАО "Россети Томск"
Сети в Корнилово. Предоставлено ПАО "Россети Томск"
Сети в Корнилово. Предоставлено ПАО "Россети Томск"
Сети в Корнилово. Предоставлено ПАО "Россети Томск"
Сети в Корнилово. Предоставлено ПАО "Россети Томск"

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