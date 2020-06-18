Добрые новости
18 июня,
2020
1
фото
Новости

Частные клиники Томской области из бюджета фонда ОМС в год получают около 600 млн рублей

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В частные медицинские организации из фонда ОМС направляется порядка 3,5-4 % от доли расходов. Это около 600-700 млн рублей в год, рассказал директор Территориального фонда ОМС Томской области Алексей Рудко. 


В 2019 году фонд ОМС получил доходы в объеме 18 млрд 322,5 млн рублей. Расходы фонда составили 18 млрд 308,7 млн рублей. 

Частные клиники Томской области из бюджета фонда ОМС в год получают около 600 млн рублей
Фото: Дума Томской области

«Частные медицинские организации действительно растут, как грибы. Почему-то люди туда идут, значит, надо задуматься, а что не так в государственной медицине, — прокомментировала спикер областной Думы Оксана Козловская. — Чем меньше ресурсов мы даем нашим областным организациям, тем выше риски для развития государственной системы здравоохранения».


По мнению Козловской, серьезную роль играет комфортность получения услуги.


«Иногда в муниципальном учреждении ты можешь получить услугу на порядок качественнее, но приходится обращаться в частные клиники, так как там это сделают быстрее. Мы уже несколько лет обозначаем эту проблему, но, на мой взгляд, не только не решили ее, а едва подступили к ее решению», — отметила спикер.

Добавим, в 2020 году доходы территориального фонда ОМС в Томской области вырастут на 1,5 млрд рублей и составят 19,5 миллиарда рублей. Так же, как и расходы. Общий расход по подушевым нормативам составит 17 миллиардов 104 миллиона рублей. 

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.