Частные клиники Томской области из бюджета фонда ОМС в год получают около 600 млн рублей

В частные медицинские организации из фонда ОМС направляется порядка 3,5-4 % от доли расходов. Это около 600-700 млн рублей в год, рассказал директор Территориального фонда ОМС Томской области Алексей Рудко.





В 2019 году фонд ОМС получил доходы в объеме 18 млрд 322,5 млн рублей. Расходы фонда составили 18 млрд 308,7 млн рублей.