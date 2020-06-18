Частные клиники Томской области из бюджета фонда ОМС в год получают около 600 млн рублей
В частные медицинские организации из фонда ОМС направляется порядка 3,5-4 % от доли расходов. Это около 600-700 млн рублей в год, рассказал директор Территориального фонда ОМС Томской области Алексей Рудко.
В 2019 году фонд ОМС получил доходы в объеме 18 млрд 322,5 млн рублей. Расходы фонда составили 18 млрд 308,7 млн рублей.
«Частные медицинские организации действительно растут, как грибы. Почему-то люди туда идут, значит, надо задуматься, а что не так в государственной медицине, — прокомментировала спикер областной Думы Оксана Козловская. — Чем меньше ресурсов мы даем нашим областным организациям, тем выше риски для развития государственной системы здравоохранения».
По мнению Козловской, серьезную роль играет комфортность получения услуги.
«Иногда в муниципальном учреждении ты можешь получить услугу на порядок качественнее, но приходится обращаться в частные клиники, так как там это сделают быстрее. Мы уже несколько лет обозначаем эту проблему, но, на мой взгляд, не только не решили ее, а едва подступили к ее решению», — отметила спикер.
Добавим, в 2020 году доходы территориального фонда ОМС в Томской области вырастут на 1,5 млрд рублей и составят 19,5 миллиарда рублей. Так же, как и расходы. Общий расход по подушевым нормативам составит 17 миллиардов 104 миллиона рублей.
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