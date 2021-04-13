Частная компания из Красноярска планирует вывести ракету на земную орбиту

Национальная космическая компания (НКК) планирует испытать орбитальную ракету «Сибирь» в 2024 году. В 2020 году эта компания впервые в России запустила прототип частной суборбитальной ракеты.

Как сообщил ТАСС гендиректор НКК Максим Куликов в рамках Красноярского экономического форума, сейчас компания делает техническую документацию и формирует расчетные числовые значения ракеты. Создатели надеются, что аппарат сможет выводить на орбиту грузы весом до одной тонны.





Куликов также рассказал, что осенью 2021 или весной 2022 года эта компания планирует запустить сверхлегкую ракету на высоту 100 км. «Там будут размещены микроспутники студенческие. То есть это будет отработка команды, привлечение внимания общественности, что мы можем это сделать. Так скажем, некий этап к основному изделию», — пояснил гендиректор НКК.



НКК — частная космическая компания, производящая ракеты—носители легкого и сверхлегкого класса, спутники и двигатели для космических аппаратов. В 2020 году компания впервые в СНГ запустила прототип суборбитальной ракеты «Вятка» на высоту в 15 км.