Части от ракеты-носителя «Ангара-А5» сбросят на севере Томской области

Ожидается, что на территории региона упадут вторая ступень и створки головного обтекателя. Район падения отделяющихся частей ракет-носителей расположен частями на территории Каргасокского, Парабельского, Колпашевского и Верхнекетского районов. Территория падения ограничена 8 тысячами квадратных метров, а центр находится в 65 километрах северо-западнее озера Треш.

«По информации, полученной департаментом защиты населения и территории Томской области от ГК «Роскосмос», планируется запуск ракеты космического назначения «Ангара-А5» с космодрома «Плесецк», время пуска — 28 ноября 08:22 мск», — говорится в сообщении администрации Колпашевского района.

«Падение и разрушение фрагментов ракеты-носителя сопровождается ярким свечением. Просьба к населению в целях безопасности воздержаться от посещения территории района падения в указанное время. Убедительная просьба — в случае обнаружения фрагментов ракеты-носителя сообщить в департамент защиты населения и территории Томской области, контактный телефон 8-983-340-03-24», — добавляют в колпашевской администрации.





По информации «Российской газеты», в 2000 году администрация Томской области и Роскосмос заключили договор об эпизодическом использовании районов падения ракет на территории региона при пусках ракет. Для этого используется территория площадью более двух миллионов гектаров. Всего в области расположены три таких зоны: Ю-21 и Ю-20, куда падают головные обтекатели баллистических ракет. На площади 470 тысяч гектаров находятся лесхоз, лесничество, ландшафтный заказник «Васюганский» и охотничьи угодья; третья зона — Ю-19 – с 1970 года для приема падающих ракет-носителей использовалась чаще всего — 219 раз. Сюда падают центральные блоки и хвостовые отсеки ракеты-носителя. На этой территории падения расположены нефтеконденсатные месторождения Казанское, Солоновское, Таволгинское. Как пишет издание, главную опасность представляет падение именно на эти объекты. Здесь же находятся лесхоз и Кенгинское лесничество с орехово-промысловыми зонами. На сопредельной территории расположены город Кедровый и село Пудино.





Для справки: «Ангара-А5» — ракета-носитель тяжелого класса. Ее первый раз запускали в 2014 году, нынешние летные испытания состоят из шести пусков. 28 ноября ракета должна вывести на орбиту максимальную полезную нагрузку массой 2,4 тонны и макет космического аппарата.





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