Часть жителей Томска решили не платить за ЖКУ во время пандемии

«С началом пандемии часть населения восприняла меры поддержки от государства и администрации Томской области как призыв не платить за ЖКУ, — сказал Александр Кодин. — Хотелось еще раз напомнить, что те меры, принятые правительством, направлены на поддержание тех людей, которые попали в тяжелую финансовую ситуацию. Ресурс оплате подлежит, не подлежит только та пеня, которая будет начислена, если вдруг вы просрочили платеж. Этот мораторий продлится только на время пандемии коронавируса. После этого все вернется на круги своя. Услуги придется оплачивать все равно. <…> Да, мы будем выполнять все постановления правительства и администрации Томской области. Мы не будем отключать вас, если вы невовремя оплатили, да, мы не будем взыскивать пени. Но оплачивайте потребленные ресурсы».





В свою очередь начальник департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области Яков Грель отметил, что с 1 апреля 2020-го по 1 января 2021 года в стране действует мораторий на начисление пени и ограничение ресурсов за задержку оплаты ЖКУ. Но оплачивать коммунальные услуги все равно надо, иначе это негативно скажется на всей отрасли.





«С 1 апреля действует мораторий на начисление пени и ограничение ресурсов за задержку оплаты ЖКУ. Основной платеж остался, как за коммунальные услуги, так и за капитальный ремонт. Обязанность эта осталась. Послабления касаются только штрафных санкций. Мы делаем анализ по области, по предприятиям ЖКХ и видим, что идет существенное снижение платежей, что не является благоприятным фактором для развития отрасли. Поскольку люди получают свет, получают воду и тепло. И эти услуги надо оплачивать. Нельзя забывать, что летом у нас проходит ремонтная кампания и ее качество и своевременность зависит от количества платежей. И если у нас будут такие сбои, то будут существенные риски для выполнения ремонтной кампании в срок».





Он отметил, что если у людей возникли трудности с оплатой коммунальных услуг, то они могут обратиться за субсидией.