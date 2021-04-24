Добрые новости
24 апреля,
2021
14
фото
Новости

Часть улицы Нахимова перекрыли из-за ремонта: новая схема движения

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Томске на два дня перекрыли часть улицы Нахимова в связи с ремонтом теплосетей. Движение автомобилей на участке от ул. Ф. Лыткина до ул. Котовского ограничат до 25 апреля до 20.00 вечера, сообщает мэрия. 

Часть улицы Нахимова перекрыли из-за ремонта: новая схема движения
Фото: ТВ2
Часть улицы Нахимова перекрыли из-за ремонта: новая схема движения
Часть улицы Нахимова перекрыли из-за ремонта: новая схема движения
Часть улицы Нахимова перекрыли из-за ремонта: новая схема движения
Часть улицы Нахимова перекрыли из-за ремонта: новая схема движения
Часть улицы Нахимова перекрыли из-за ремонта: новая схема движения

Специалисты заменят два участка трубопровода и проведут частичную замену элементов строительной части (лотков, плит-перекрытий, опор) на тепломагистрали № 4. Работы проведут вблизи домов №№ 9а и 40 по ул. Нахимова.

Часть улицы Нахимова перекрыли из-за ремонта: новая схема движения
Часть улицы Нахимова перекрыли из-за ремонта: новая схема движения
Часть улицы Нахимова перекрыли из-за ремонта: новая схема движения
Часть улицы Нахимова перекрыли из-за ремонта: новая схема движения
Часть улицы Нахимова перекрыли из-за ремонта: новая схема движения
Часть улицы Нахимова перекрыли из-за ремонта: новая схема движения

На время проведения работ в этой части Кировского района будет изменена схема движения пассажирского транспорта – автобусов №№ 22, 26, 30, 32/118, 53, 50/130 и 230. Они будут курсировать следующим образом: 

Часть улицы Нахимова перекрыли из-за ремонта: новая схема движения
Часть улицы Нахимова перекрыли из-за ремонта: новая схема движения

Летом участок ул. Нахимова от пр. Ленина до Транспортного кольца отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Асфальт здесь будет уложен на всю ширину проезжей части. 


ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.