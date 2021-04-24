Часть улицы Нахимова перекрыли из-за ремонта: новая схема движения

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В Томске на два дня перекрыли часть улицы Нахимова в связи с ремонтом теплосетей. Движение автомобилей на участке от ул. Ф. Лыткина до ул. Котовского ограничат до 25 апреля до 20.00 вечера, сообщает мэрия.

Фото: ТВ2

Специалисты заменят два участка трубопровода и проведут частичную замену элементов строительной части (лотков, плит-перекрытий, опор) на тепломагистрали № 4. Работы проведут вблизи домов №№ 9а и 40 по ул. Нахимова.

На время проведения работ в этой части Кировского района будет изменена схема движения пассажирского транспорта – автобусов №№ 22, 26, 30, 32/118, 53, 50/130 и 230. Они будут курсировать следующим образом: