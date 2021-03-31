Часть улицы Красноармейской отремонтируют в рамках нацпроекта

​В нормативное состояние будет приведен участок протяженностью 2,62 км от улицы Яковлева до проспекта Кирова. Дорожники отремонтируют проезжую часть, съезды, примыкания, технические тротуары. Кроме того, заменят бортовые камни и нанесут разметку термопластиком.

Красноармейскую улицу (до 1920 года Солдатская) называют одной из самых красивых улиц областного центра. Главной ее достопримечательностью и украшением являются здания-памятники деревянного зодчества — «Дом с жар-птицами» (флигель усадьбы купца Л.Д. Желябо, 1903 г.), «Дом с драконами» (особняк учителя Б.А. Быстржицкого, 1917 г.), «Дом с шатром» (особняк купца Г.М. Голованова, 1902 г.) Еще более десяти домов ул. Красноармейской являются объектами культурного наследия регионального значения.



В 2013 году на пересечении улиц Герцена и Красноармейской состоялось открытие сквера, посвященного томскому деревянному зодчеству. Резные деревянные наличники в сквере оформляют восемь стендов с фотографиями домов, являющихся объектами культурного наследия и достопримечательностью Томска. Сквер представляет собой музей под открытым небом, в котором жители и гости региона могут познакомиться с томским зодчеством.