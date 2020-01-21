Часть Томска останется без холодной воды 22 января

В среду, 22 января, часть домов Ленинского и Октябрьского районов на 12 часов останутся без холодной воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала». В это время будут проходить ремонтные работы на сетях.





Холодное водоснабжение будет отсутствовать с 09:00 до 21:00 22 января по следующим адресам:





переулок 1905 года, 9, 9/1, 11, 14б, 18;

улица Большая Подгорная, 67, 48, 50, 52, 64;

улица Дальне-Ключевская, 19;

переулок Карповский, 13, 20а;

переулок Красный, 10а, 12, 14, 16, 20;

проспект Ленина, 159, 163, 163а;

улица Малая Подгорная, 9, 11, 11/1, 12;

переулок Островского, 7, 24а;

переулок Совпартшкольный, 12/1;

улица Розы Люксембург, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 17 стр. 1, 25, 27, 29, 29 стр. 1, 29 стр. 11, 31, 33, 33/1, 37а, 39, 39а, 41, 43, 47, 49, 49/1, 55, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 73, 79, 81, 14а, 16, 16/1, 18, 22, 22а, 24а, 38, 38/1, 40, 42, 46, 46/1, 46/2, 46а, 48, 48а, 56а стр. 1, 58, 60, 64, 72, 72/1, 72б.





Томичей на время отключения просят запастись водой.